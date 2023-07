Micol Olivieri derisa da due cameriere per il suo aspetto, la replica a tono: “Che figuraccia” Micol Olivieri durante una cena al ristorante è stata derisa da due cameriere: “I social fanno miracoli” avrebbero detto le due donne ascoltate da un’amica dell’attrice che era alle loro spalle. La Olivieri ha così sbottato su IG: “Non uso filtri, che figuraccia”.

A cura di Gaia Martino

Micol Olivieri, volto storico della fiction di successo I Cesaroni, ha spostato ormai la sua attività sui social network. Qualche sera fa l'attrice e influencer è uscita per cena con alcuni amici e i figili, ed una volta arrivata al ristorante, alcune cameriere avrebbero commentato la sua presenza sostenendo che "i social fanno miracoli, poi le vedi dal vivo…". All'ascolto però c'era un'amica di Micol Olivieri che le avrebbe poi raccontato tutto. L'attrice si è così lasciata andare ad uno sfogo: "La cosa mi dà un fastidio tremendo perché mi sono sentita tipo violata".

Lo sfogo di Micol Olivieri

Micol Olivieri tra le stories ha parlato dello spiacevole episodio che si è verificato in un ristorante. L'attrice e influencer, dopo aver saputo del commento sul suo conto fatto da alcune cameriere, si è sfogata così: "La cosa mi dà un fastidio tremendo perchè mi sono sentita tipo violata, io quando esco non mi preparo come se dovessi andare ad una sfilata, specie se esco con gli amici, con i bambini sono una di quelle che manco si trucca, forse un filo di mascara, capelli da pazza", le parole riportate da Today.it. Micol ha spiegato che avrebbe preferito che queste persone le avessero parlato faccia a faccia: "Mi fa rosicare che queste persone manco te lo dicono in faccia. Non uso manco mezzo filtro, ma pur di dire le classiche frasi fatte, rischiano di fare pure delle figuracce. Non guardano in faccia nessuno, manco il fatto di avere una ragazza che è con gli amici e con i bambini. La cattiveria delle donne".

Perché Micol Olivieri non lavora più in tv

Dopo il successo de I Cesaroni, Micol Olivieri ha lasciato la tv per dedicarsi all'attività sui social network. "Non si guadagna molto" spiegò in risposta ad un fan che le chiedeva il perché della sua assenza dai programmi: