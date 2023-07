Ryan Gosling giudicato troppo vecchio per il ruolo di Ken, la risposta perfetta di Margot Robbie Difficile pensare che i due bellissimi di Hollywood siano stati presi di mira per via del loro aspetto fisico, eppure è successo davvero. Secondo molti appassionati del personaggio Mattel infatti, l’attore 43enne sarebbe già “troppo vecchio” per vestire i panni di Ken.

A cura di Giulia Turco

Il countdown è quasi scaduto, è quasi l’ora di Barbie. Il film di Greta Gerwig, annunciassimo ormai da un biennio, sta per arrivare nelle sale ma, inevitabilmente, è già stato sommerso da un fiume di polemiche. I due protagonisti, intervistati dal New York Times respingono elegantemente le accuse.

Ryan Gosling giudicato troppo maturo per il ruolo di Ken

Difficile pensare che i due bellissimi di Hollywood siano stati presi di mira per via del loro aspetto fisico, eppure è successo davvero. Da qualche tempo su Twitter si è diffuso un hashtag, #notmyken, che intende protestare contro l’età di Ryan Gosling. Secondo molti appassionati del personaggio Mattel infatti, l’attore 43enne sarebbe “troppo vecchio” per vestire i panni di Ken. Raggiunto dal New York Times, il diretto interessato ha respinto la polemica, limitandosi ad un no comment, mentre Margot Robbie ha preso una posizione più esplicita: “Barbie e Ken sono tecnicamente due sessantenni”, ha osservato l’attrice, che ha spento da poco 33 candeline. “Quindi chiusenefrega!"

La prima cosa che ho pensato quando ho sentito la polemica è stato Grease. Là si presuppone che i protagonisti siano liceali, ma non c’è mai stata una vola nel corso delle 150 volte che l’ho guardato che mi sono rovinata il film pensando ‘chissà quanti anni hanno nella realtà gli attori”, continua. “Per quello film hanno scelto le persone più carismatiche.

La polemica su Margot Robbie

La protagonista femminile del film è stata presa di mira da accuse sessiste di chi sostiene che sia ‘mid’, termine con il quale gli americani definiscono una bellezza estetica nella media, ‘nulla di che’. Secondo lo slang, nello specifico, la parola ha una concezione particolarmente negativa, “è usata per insultare o denigrare”. La questione è stata sollevata in seguito alla pubblicazione da parte dell’attrice di uno scatto acqua e sapone, in cui si mostra senza trucchi né filtri. Peccato che sia considerata una delle donne più belle al mondo. Anche lo scorso anno l’attrice era stata travolta da una polemica, in quel caso per via di alcuni scatti che l’hanno immortalata su una spiaggia, in costume. Le immagini mostravano un corpo morbido e femminile, senza ritocchi. Contro di lei si era scatenata un’onda di insulti.