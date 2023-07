Definiscono Margot Robbie acqua e sapone una bellezza mediocre, la foto finisce in tendenza Margot Robbie è in trend su Twitter per la sua bellezza: dopo la diffusione di un selfie mentre è senza trucco, molti uomini hanno aperto il dibattito. Alcuni credono che sia “mid”, ovvero “mediocre”.

A cura di Gaia Martino

Margot Robbie è "mid" secondo molti uomini e la particolare opinione ha generato un grosso dibattito su Twitter. Nelle ultime ore l'attrice che interpreta il ruolo di Barbie nel nuovo film diretto da Greta Gerwig, è finita in trend per una sua foto senza trucco. Molti uomini provenienti da tutto il mondo hanno commentato le immagini circolate della diva sostenendo che in versione acqua e sapone sia una donna "mid", termine slang che, secondo Urban Dictionary, "è usato per insultare o denigrare, per descrivere qualcosa che non è né bella né brutta, ovvero "niente di particolare". Mid è essenzialmente una versione abbreviata dell'aggettivo mediocre.

Il dibattito su Margot Robbie

In molti hanno espresso la loro opinione su Margot Robbie, e se tutti credevano che fosse una delle donne più sexy del mondo del cinema, i nuovi commenti dopo le prime immagini di Barbie dimostrerebbero che qualcosa nel tempo sarebbe cambiato. "Margot Robbie è stata scelta per Barbie perché non è abbastanza bella da allontanare il pubblico femminile", "Questa è lei senza trucco. Decisamente mid". Alcuni uomini hanno lanciato il dibattito sulla bellezza dell'attrice, 33 anni, che secondo loro non sarebbe adatta per il ruolo di Barbie: "Dove sono le vere bambole?" ha chiesto qualcuno. L'idea è che i social media e le nuove tecnologie nel settore della chirurgia estetica abbiano trasformato l'idea di bellezza, lasciando che le donne dall'aspetto naturale risultino meno attraenti.Una fetta di utenti si è infatti scagliata contro gli "haters" di Margot Robbie accusandoli di essere "folli" e di aver "dimenticato l'aspetto delle donne a causa della loro dipendenza da materiale por*ografico".

Così, dopo la delusione palesata da molti utenti in seguito la diffusione delle foto scattate dai paparazzi che ritraevano Margot Robbie in spiaggia, l'attrice si ritrova ancora una volta oggetto di dibattito per la sua bellezza. Polemica nella quale non entrerebbe avendo già diversi dati a suo favore: da anni è nei piani alti delle classifiche delle donne più belle al mondo.