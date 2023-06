“Ryan Gosling troppo vecchio per interpretare Ken in Barbie”, l’attore replica infastidito

A poche settimane dall'arrivo nelle sale italiane di "Barbie", il film diretto da Greta Gerwing che racconta la storia della bambola più famosa al mondo, è scoppiata una polemica attorno alla figura di Ken. Il personaggio, interpretato da Ryan Gosling, che affianca una perfetta Margot Robbie, è stato definito troppo vecchio per interpretare il noto belloccio, e di fatti si è diffuso anche un hashtag che manifesta il dissenso nei confronti di questa scelta, ovvero #NotMyKen.

Ryan Gosling, appena 42enne, è stato intervistato da GQ, dove ha mostrato di aver preso particolarmente a cuore il personaggio di Ken, sottolineando come la sua figura sia sempre stata l'appendice di quella di Barbie e come, quindi, le critiche siano perlopiù ipocrite. Il divo, infatti, dichiara anche piuttosto infastidito:

Se le persone non vogliono giocare con il mio Ken, ci sono molti altri Ken con cui farlo. Questa storia del #NotMyKen è divertente. La gente si è davvero interrogata così tanto su Ken prima di oggi? A tutti stava bene ad esempio che il suo lavoro fosse ‘la vita da spiaggia’ o ‘il nulla’, ma improvvisamente sono preoccupati per il suo aspetto o la sua vita. Non vi è mai importato di Ken. Neanche a Barbie è mai fregato più di tanto di lui, è questo il punto. Se vi importasse davvero di Ken, sapreste che a nessuno importava di Ken. Quindi la vostra ipocrisia è smascherata. Ecco perché la sua storia deve essere raccontata. Ci tengo a questo tizio ora, sono come il suo rappresentante.