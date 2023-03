ClioMakeUp piange, lo sfogo: “Eccessiva competizione tra influencer, ambiente pieno di leccac***”” ClioMakeUp, nome d’arte di Clio Zammatteo, piange durante un lungo sfogo postato sui social. Lamenta una eccessiva competizione tra brand e influencer nel mondo del beauty: “Se lo avessi saputo nel 2008, non avrei nemmeno inziato”.

A cura di Stefania Rocco

È lungo lo sfogo che Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, posta su Instagram con un reel in cui racconta il suo malessere. A innescare il malumore sarebbe stata una classifica esterna che ha comparato i nomi più influenti nel mondo del beauty. Proprio quel confronto avrebbe dato a Clio – tornata in Italia solo da qualche anno – il coraggio di alzare il velo su un problema sentito da tempo ma al quale ha dato voce solo oggi: l’eccessiva competizione tra influencer. “Stavamo guardando un sondaggio dove venivo messa a confronto con varie aziende e influencer beauty in Italia. C’erano i vari dati, buoni, però questo ha fatto sì che io esplodessi. Quando ho iniziato a fare make up nel 2008 ero ignara. Il web era un campo incolto e noi che abbiamo iniziato abbiamo fatto tentativi e continuato col nostro modo di comunicare”, ha cominciato l’influencer, “Negli ultimi anni, mi sono resa conto che non riesco a essere la Clio di prima. Non perché non abbia più la passione che avevo prima ma perché il mondo del web, soprattutto del beauty, è cambiato tantissimo. È diventato un mondo di paura. Nel 2008 facevo recensioni anche negative di prodotti, dicevo cosa mi piaceva e cosa non mi piaceva. Non c’erano i giornalisti, non c’erano gli influencer che rigiravano le tue parole per attaccarti. Adesso ho paura di dire la mia, perché qualsiasi cosa io dico viene girata”.

Clio Zammatteo: “La competizione in Italia non è sana”

Secondo Clio, il modo di gestire la competizione in Italia non sarebbe sano: “La competizione è sana, ma per come viene gestita in questo momento, soprattutto in Italia, non è sana. È volta a uccidere gli altri brand. Siamo in espansione, io devo comunicare i miei prodotti ma ho paura. Quando nel 2017 sono uscita con i miei primi prodotti erano dei rossetti. Ne esistevano milioni in commercio. Io ho cercato di creare qualcosa che prima non c’era, quello che per me era il meglio in quel momento. […] In Italia, quando si esce con un prodotto, esce subito il confronto con quello che fanno gli altri. È giusto, ma parte anche il massacro”.

La beauty influencer: “Mondo pieno di leccac**o, io non sono così”

Quindi, arrivando al nocciolo del problema, Clio spiega che le sue difficoltà nascerebbero dalla decisione di non scendere a compromessi. Diversamente, sostiene, da alcuni colleghi: