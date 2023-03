Giulia Salemi supporta Clio MakeUp: “Parliamo di libertà, ma non possiamo più esprimerci”

Lo sfogo con cui Clio MakeUp si è lamentata del sistema che vige ormai sui social è stato condiviso da molti volti noti che vi lavorano costantemente e si ritrovano nelle sue parole. A prendere pubblicamente le parti di Clio Zammatteo è stata Giulia Salemi che ha affrontato la questione durante il programma radiofonico pomeridiano che conduce con Marco Santini su R101.

L'influencer, quindi, riepilogando l'accaduto, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto Clio Makeup ad esternare le sue considerazioni: "Ho paura di dire la mia, non sono più la Clio di qualche anno fa", dice la blogger nel video pubblicato su Instagram e Giulia Salemi ha introdotto così quella che è stata, poi, una sua riflessione sul tema: "Ha avuto uno sfogo molto sincero, dove io onestamente mi rivedo, perché ci siamo passate tutte quante noi, abbiamo avuto dei crolli, dove il web letteralmente ti devasta". La speaker continua dicendo:

Perché non si è più liberi di potersi esprimere, non si è più liberi di dire realmente ciò che pensiamo, non abbiamo più quella libertà di poter parlare anche solo delle nostre cose, che subito arriva qualcun altro ad attaccarti, e secondo me questa è la parte più tossica di questo social e di questa società. Parliamo tanto di libertà di uguaglianza, lottiamo per avere il diritto alla parola, ma mai penso come in questi anni non c’è libertà, io per prima non mi sento mai libera di poter esprimere un mio parere reale e se anche, magari, come è successo qua, per sbaglio in maniera ingenua, esprimo un commento, che potevo tenermi per me sì, però tutta l’ondata di odio che ricevi non è giustificata, veramente stiamo superando ogni limite, e soprattutto non si fa per hype, perché non siamo kamikaze che parliamo di determinate tematiche, semplicemente ci piacerebbe tornare ad essere liberi di esprimere il nostro parere.