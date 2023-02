Cast Mare Fuori, Giulia Salemi ritratta: “Mi spiace, mi hanno ignorata e mi sono arrabbiata” Giulia Salemi si scusa in seguioto alle dichiarazioni rese a propposito del cast di Mare Fuori. Il passo indietro dell’influencer: “Mi spiace per la situazione creata”.

A cura di Stefania Rocco

Le dichiarazioni rese da Giulia Salemi a proposito del cast di Mare Fuori hanno creato un vero e proprio caso che, a 24 ore dall'inizio, hanno obbligato l'influencer a fare un passo indietro. Ancora in diretta su R101, radio della quale è conduttrice, Giulia si è scusata per le proporzioni assunte dalla vicenda, diventata rapidamente virale sui social tanto da avere provocato al cast della serie qualche lieve danno di immagine.

Le scuse di Giulia Salemi

"Quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice. In quel momento ero una fan 15enne. E visto che mi sono sentita ignorata, mi è rimasto lì. Io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e mi dispiace per la situazione che si è creata", ha dichiarato Salemi in diretta. É probabile che dietro le quinte a Giulia sia stato chiesto conto delle sue affermazioni e che la giovane, dispiaciuta per l'eventuale danno d'immagine arrecato, abbia deciso di retrocedere rispetto alle prime dichiarazioni che avevano dipinto parte degli attori del cast come interpreti alle prime armi cui il successo aveva dato alla testa.

Che cosa aveva detto Giulia Salemi del cast di Mare Fuori

A generare il caso al quale Giulia ha appena cercato di mettere una toppa erano state le dichiarazioni rese dalla voce del web del Grande Fratello Vip sempre a R101 a proposito del giovanissimo cast della serie Rai, incontrato in aereo nei giorni del Festival di Sanremo 2023. "A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine", aveva detto in quel caso Giulia, innescando una catena di eventi destinata, ma lo avrebbe compreso solo 24 ore più tardi, a sfuggire al suo controllo.