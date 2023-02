Giulia Salemi: “In aereo con il cast di Mare Fuori, se la tirano manco salvassero vite umane” Giulia Salremi stronca il cast di Mare Fuori, serie tv che sta spopolando in Italia. “Li ho incontrati a Sanremo. Se la tirano manco salvassero vite umane”.

A cura di Stefania Rocco

Giulia Salemi, influencer e voce del web al Grande Fratello Vip, stronca il cast di Mare Fuori. I giovani protagonisti della popolarissima serie sono stati tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2023 dove, accolti da Amadeus, hanno cantato la sigla della serie per lanciare la nuova stagione. Ma proprio in quella circostanza, a Giulia avrebbero fatto una cattiva impressione.

Giulia Salemi: "In aereo col cast di Mare Fuori"

Intervenuta su R101, Giulia ha svelato un aneddoto che ha per protagonisti i giovanissimi membri del cast della popolare serie tv: "A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine".

Il cast di Mare Fuori e gli attori presenti a Sanremo

Il cast della serie tv Mare Fuori è composto in larga parte da un gruppo di giovanissimi attori. Carolina Crescentini, attrice già nota prima di prendere parte alla serie, è Paola Vinci. Carmine Recano è Massimo Esposito, Valentina Romani è Naditza, Nicolas Maupas è Filippo Ferrari, Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo, Vincenzo Ferrara è Beppe Romano, Anna Ammirati è Liz Centola, Ar Tem è Pino Pagano, Giacomo Giorgio è Ciro Ricci, Maria Esposito è Rosa Ricci, Matteo Paolillo è Edoardo Conte, Clotilde Esposito è Silvia Scacco, Antonio Orefice è Totò Ascione, Nicolò Galasso è Gaetano Sannino, Domenico Cuomo è Gianni, Serena Codato è Gemma Doria, Antonio D'Aquino è Milos, Antonio De Matteo è Lino, Serena De Ferrari è Viola Torri, Filippo Soave è Sasà, Giuseppe Tantillo è Alfredo D'Angelo, Lucrezia Guidone è Sofia Durante, Clara Soccini è Giulia, Francesco Panarella è Cucciolo, Giuseppe Pirozzi è Micciarella, Enrico Tijani è Dobermann mentre Kyshan Wilson è Kubra Hailo. A salire sul palco dell'Ariston sono stati Nicolas Maupas, Valentina Romani, Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo, Artem, Carolina Crescentini, Serena de Ferrari, Desirée Popper, Domenico Cuomo, Gianni Cardiotrap e Kyshan Wilson.