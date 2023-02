Giacomo Giorgio di Mare Fuori risponde alle accuse di Giulia Salemi, poi spunta una loro foto insieme Giacomo Giorgio, attore che interpreta il personaggio di Ciro Ricci, ha replicato alle affermazioni di Giulia Salemi sul cast di Mare Fuori. In una storia Instagram, poi cancellata, ha scritto: “Cosa non si fa per un pò di hype”. Nel frattempo su Twitter è comparsa una loro foto insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mare Fuori 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Pensano di salvare vite… se la tirano in un modo". Così Giulia Salemi ha parlato del cast di Mare Fuori, incontrato in aereo verso il Festival di Sanremo. Le frasi dell'influencer e opinionista del Grande Fratello Vip, dette in diretta a R101, sono diventate in breve virali sui social, tanto che Giacomo Giorgio, interprete del personaggio di Ciro Ricci, ha deciso di risponderle. In più è comparsa anche una loro foto sui social.

Giacomo Giorgio di Mare Fuori commenta Giulia Salemi

Dopo aver letto le dichiarazioni di Giulia Salemi, Giacomo Giorgio ha voluto rispondere all'influencer. L'attore di Mare Fuori, in una storia Instagram, ha ricondiviso le sue affermazioni scrivendo: "Cosa non si fa per un pò di hype". Subito dopo ha cancellato la foto, anche se alcuni utenti sono riusciti a fare uno screen. Non è chiaro però il motivo per il quale lo abbia rimosso dai socia, Tuttavia, nelle ore successiva, è apparso su Twitter anche un retroscena piuttosto insolito: una foto che ritrae l'interprete di Ciro Ricci insieme a Giulia Salemi. L'opinionista del GF Vip le dà un bacio sulla guancia, quindi tra i due sembra esserci una certa confidenza nonostante le affermazioni. Non è chiaro però a quando risalga la foto, anche se di certo non è passata inosservata agli occhi dei fan.

Cosa ha detto Giulia Salemi sul cast di Mare Fuori

A scatenare una polemica tra i fan della popolare serie tv, sono state alcune affermazioni che Giulia Salemi ha rilasciato ai microfoni di R101. I giovanissimi membri del cast sono stati ospiti del Festival di Sanremo 2023, dove hanno cantato la sigla degli episodi. "A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine", ha detto l'influencer che ha incontrato il gruppo in aereo.