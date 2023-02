Giulia Salemi con il cast di Mare Fuori, le foto e i video insieme: “Abbiamo fatto pace” Dopo l’incontro che ha generato chiacchiericcio sui social, Giulia Salemi pubblica alcune foto insieme ai ragazzi di Mare Fuori. “Amm’ apparat…!”. Poi spunta un video di Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci, in un divertente siparietto con l’influencer.

A cura di Giulia Turco

Pace fatta tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori. Qualche giorno prima la conduttrice era balzata in cima alle cronache per un aneddoto che ha coinvolto alcuni dei protagonisti della serie del momento. A generare il caso, un incontro in aereo di ritorno da Sanremo, dopo il quale la conduttrice aveva riversato un certo risentimento in onda a Radio 101 per non essere stata più di tanto considerata dagli attori.

Le foto insieme alle passerelle, la pace fatta

A una settimana dall’accaduto che ha generato non poco chiacchiericcio sui social, Giulia Salemi ha pubblicato alcune foto insieme ai ragazzi, incontrati a margine delle passerelle della Milano Fashion Week. C’è lo scatto con Maria Esposito, attrice che interpreta Rosa Ricci nella serie, e quello con Antonio Orefice, fidanzato di Maria che veste i panni di Totò, oltre ad Artem, Pino nella serie, che ha pubblicato per primo lo scatto di gruppo. “Abbiamo fatto pace”, chiarisce l’attore. “Amm’ apparat…!”, gli fa eco l’influencer. Poi spunta un video dal profilo TikTok di Salemi, che insieme a Maria Esposito mima una delle scene della serie. Tutto risolto insomma.

Cos’era successo tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”, si era sfogata Giulia Salemi in diretta radio. A non prenderla bene era stato Giacomo Giorgio, attore che interpreta Ciro nella serie. “Cosa non si fa per un po’ di hype”, aveva commentato riportano le dichiarazioni dell’influencer. Poco dopo era persino comparsa sui social una foto di loro due insieme, qualche tempo prima. L’influencer si è sentita poi di dover mettere una toppa alla situazione, ritrattando sul suo racconto. "Quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice. In quel momento ero una fan 15enne. E visto che mi sono sentita ignorata, mi è rimasto lì”, si è giustificata in diretta. “Io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e mi dispiace per la situazione che si è creata”.