Clio MakeUp: “Con Claudio Midolo niente guerre, ho spiegato alle mie figlie che il sentimento è cambiato”

Clio MakeUp ha rilasciato a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, la prima intervista televisiva post separazione dall’ex marito Claudio Midolo. La più nota influencer italiana nel campo del make up aveva annunciato a luglio la decisione di separarsi dal marito al quale è stata legata per 18 anni. Una separazione senza strascichi quella tra i due, maturata tenendo conto della necessità di salvaguardare il benessere delle loro figlie. Un proposito che, stando al racconto di Clio, i due hanno mantenuto:

Purtroppo non sempre la vita va come pensi. Però non devi far pesare le cose a chi come le mie figlie non sono legate a questa decisione. La cosa che mi rende felice è che le bambine sono serene e noi siamo presenti. Abbiamo passato diciotto anni insieme, praticamente metà della mia vita. Stiamo insieme da quando avevo venti anni, quindi è stato un pezzo grande e importante. Poi è essenziale metterci la testa, perché l’affetto deve rimanere e soprattutto serve la voglia di dare un bell’esempio alle nostre figlie.

Clio MakeUp: “Oggi sono felice”

Clio e Claudio non sono mai entrati nei dettagli della separazione, limitandosi a comunicare all’esterno il minimo indispensabile. Oggi, però, l’influencer ha chiarito di essere felice sia sotto il profilo privato che dal punto di vista professionale: “Fin dall’inizio, quando abbiamo affrontato questa cosa del divorzio abbiamo subito messo in chiaro il fatto che non ci sarebbero stati litigi e guerre, per il bene delle bambine. E devo dire che entrambi abbiamo rispettato queste linee. Infatti l’altro giorno ho spiegato a mia figlia che l’amore può finire e lei mi fa ‘Ma tu vuoi ancora bene a papà vero?’. Le ho spiegato che voglio ancora molto bene al padre, ma che è cambiato il sentimento. Se ad oggi sono felice? Sì, ci sono sempre le mie sfide, però sono molto felice. Mi auguro di continuare a crescere, che le cose vadano sempre meglio”.

L’annuncio della separazione di Clio MakeUp e Claudio Midolo

Clio e Claudio avevano annunciato la loro separazione a luglio con un comunicato congiunto. “Con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione”, avevano scritto i due sui social, “Siamo profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità”.