video suggerito

Brigitte Nielsen: “La mia famiglia è quella costruita negli ultimi vent’anni. Oggi sono una madre più brava” Brigitte Nielsen si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato del suo lavoro di attrice e modella, ma soprattutto del rapporto con la sua famiglia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attrice e modella, Brigitte Nielsen a 61 anni, con cinque figli e quattro matrimoni alle spalle, dice di aver raggiunto la serenità, quella sensazione di quiete grazie alla quale può guardare ogni giorno della sua vita dalla giusta prospettiva. Da qualche tempo ha lasciato Los Angeles, per trasferirsi a Marbella, ma l'Italia è sempre nel suo cuore: "È dietro l’angolo. Attenzione: guardate che è un attimo che torno!" dice scherzando in un'intervista in cui racconta anche l'importanza della sua famiglia.

Il lavoro insieme ai figli Douglas e Raoul Jr.

È sulle pagine di Vanity Fair che Brigitte Nielsen si racconta, senza filtri, parlando del progetto che la vede insieme ai suoi figli Douglas e Raoul Jr, alle prese con il lancio di un prodotto da lanciare sul mercato che la vede come testimonial. "Mi rende molto orgogliosa e mi dona una grande felicità aver iniziato un lavoro al fianco dei miei due figli" racconta. A convincerla ad accettare la proposta dei suoi figli, lo slogan della campagna che invoglia ad onorare il proprio tempo e spiega:

Io, come mamma, ero spesso lontanissima dai miei figli che stavano crescendo, e tutti assieme abbiamo capito molto bene che ciò che importa non è la quantità di tempo passato assieme, ma la sua qualità. L’essenza della vita è questa: bisogna sforzarsi di viverla al massimo, di rendere il più bello e indimenticabile possibile ogni suo singolo momento, ogni giorno della nostra esistenza che possiamo trascorrere con chi amiamo, familiari o amici.

"Non sono mai stata così serena come in questi vent'anni"

L'attrice si sofferma sulla serenità conquistata in questi anni e racconta cos'è che l'ha portata, nel tempo, a cambiate anche approccio a tutto ciò che le accade:

Non sono mai stata così serena come negli ultimi vent'anni. La serenità – credo di avere imparato – è una cosa che cresce con il tempo, maturando, vivendo, e soprattutto non avendo paura di sbagliare. È inevitabile: più cerchi di vivere al massimo la tua vita, più sbagli. E più sbagli, più cresci. Quando ero giovanissima ero molto impulsiva, avevo la tendenza di tuffarmi in una piscina senza avere controllato prima che ci fosse l’acqua. Rischiando di prendere delle grandi testate. Ma sono una che se cade dalla bicicletta si rialza subito e continua a pedalare.

Il modo per arrivare a questa tranquillità è più semplice di quanto si possa pensare: "Che se ami, accetti e rispetti te stessa hai una grandissima possibilità di trovare la serenità, e forse persino il successo". Eppure, nella sua vita non sono mancati momenti difficili, come quando ha dovuto affrontare le dipendenze da alcol e fumo, delle quali si è liberata e non senza difficoltà. A questo proposito, l'attrice si sofferma sulla necessità di chiedere aiuto e non avere paura di farlo:

Ai miei amici, quando vivono un momento difficile, dico sempre: non abbiate paura a credere chiedere aiuto, a dire che avete bisogno degli altri. Non c’è niente di imbarazzante nell’aprirsi, nell’allungare una mano e con un filo di voce chiedere: “Aiutatemi, per favore”.

Il rapporto con i figli e il ruolo di madre

A renderla felice in questi anni è stata la nascita di sua figlia Frida, che aveva tanto desiderato: "Prima che nascesse, avevo 4 figli maschi, e mi dispiaceva moltissimo non avere una bambina con la quale instaurare un rapporto come quello che io ho con la mia mamma". Cinque figli e quattro matrimoni alle spalle, nonostante l'importanza che ognuno di loro ha avuto nella sua vita, ad oggi dice: "La mia famiglia è quella che ho da 21 anni con Mattia (Dessì ndr.)". Non ha voluto parlare del rapporto con i suoi figli più grandi, come Killian che di recente è stato ospite da Caterina Balivo: "Sono cose di cui non credo si debba parlare pubblicamente", ma sul suo ruolo di madre dice:

Oggi sono più brava di quanto lo sia stata a vent’anni. Ma sono riuscita a crescere 5 figli, a portarli a scuola, a educarli senza mai smettere di lavorare e viaggiare. È stata durissima