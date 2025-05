video suggerito

La madre di Nadia diserta l'ultima esterna con Gianmarco a Uomini e Donne, temeva già scegliesse Cristina Nella puntata serale di Uomini e Donne del 30 maggio con la scelta di Gianmarco Steri, la madre di Nadia Di Diodato ha preferito disertare l'ultima esterna tra la figlia e il tronista. Temeva già che la scelta sarebbe ricaduta su Cristina Ferrara.

A cura di Stefania Rocco

La puntata di Uomini e Donne del 30 maggio va in onda eccezionalmente di sera per trasmettere la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha deciso di concludere il suo percorso in trasmissione con una tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Com’è noto – e le anticipazioni lo hanno già svelato da qualche giorno – l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha scelto Cristina, nonostante l’intenso percorso con Nadia, vinto dalla passione nei confronti della corteggiatrice conosciuta all’inizio del suo percorso. A sospettarlo già prima dell’epilogo di questo percorso era stata la madre di Nadia che, a differenza di quella di Cristina, si è rifiutata fai conoscere il tronista: aveva sospettato che la scelta non sarebbe ricaduta sulla figlia.

Perché la madre di Nadia non ha voluto conoscere Gianmarco

È stata Nadia a spiegare a Gianmarco il motivo per il quale, nel corso della loro ultima esterna insieme, la madre ha preferito non conoscerlo di persona. “Mia madre si affezione facilmente e poi piange sempre quindi ha preferito non esserci. Metti che non mi scegli…”, ha spiegato la corteggiatrice, addentrandosi nei motivi dell’assenza della donna. La madre di Nadia aveva ragione temere che il percorso della figlia in trasmissione non si sarebbe concluso con una scelta: Gianmarco, infatti, le ha preferito Cristina.

Cristina ha presentato i genitori a Gianmarco Steri

A differenza di Nadia, Cristina ha voluto portare Gianmarco a Salerno a casa dei suoi genitori e, poco dopo avere trascorso qualche ora da sola insieme a lui, ha voluto presentare al tronista entrambi i suoi genitori. La madre ì apparsa sinceramente conquistata dal tronista. Più cauto il papà della corteggiatrice. “Lui è molto geloso”, ha spiegato Cristina. Subito dopo, la giovane corteggiatrice ha svelato che la madre ha sostenuto Gianmarco durante tutto il suo percorso in trasmissione e in più occasioni ha consigliato alla figlia di mettersi nei pampino del tronista e provare a giudicarlo con un metro meno severo.