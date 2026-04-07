Il figlio di Patrizia Mirigliani e quel post preoccupante sui social: “Non volevo ammazzarmi, stavo male”

A distanza di mesi da quel post che aveva fatto temere il peggio, Nicola Pisu torna in TV per fare chiarezza e spiega l’origine della drammatica Instagram story pubblicata nel settembre 2025, in cui scriveva: “Lasciare questa vita è la cosa migliore”.

A distanza di mesi da quel post che aveva fatto temere il peggio, Nicola Pisu torna in TV per fare chiarezza. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona insieme alla madre Patrizia Mirigliani, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato l’origine della drammatica Instagram story pubblicata nel settembre 2025, in cui scriveva: "Lasciare questa vita è la cosa migliore".

"Non volevo uccidermi, ho esagerato". Nicola Pisu ha voluto smentire l'intenzione di compiere un gesto estremo, riconducendo quel messaggio a un momento di profondo smarrimento psicologico legato al suo passato e a una recente rottura sentimentale. "Stavo male psicologicamente, ma non per la droga, per me stesso", ha chiarito in studio. E ancora: "Sono uscito da problemi gravi e devo ancora realizzarne gli effetti. Ci sono momenti in cui ti chiedi cosa fare della tua vita. Non volevo ammazzarmi, ho esagerato con le parole ma non era quella l'intenzione". Il giovane ha spiegato di essersi scusato e di aver rimosso il contenuto quasi subito, consapevole del caos mediatico generato. Tuttavia, il peso degli anni perduti continua a farsi sentire: "Ho perso dieci anni irrecuperabili, sono troppi. La sofferenza è stata tanta, tra il bullismo subito e la dipendenza".

La reazione di Patrizia Mirigliani. Seduta accanto a lui, la patron di Miss Italia ha ricordato con angoscia i momenti in cui ha letto quel post, rimosso solo dopo il suo intervento tempestivo grazie alla segnalazione di un amico giornalista. "È stato terribile, mi si è accapponata la pelle", le parole. Secondo la madre, il disagio di Nicola sarebbe amplificato dalla difficoltà di trovare una propria realizzazione professionale e personale dopo un percorso di riabilitazione così lungo e faticoso.

"Il problema per i giovani oggi è la propria realizzazione", ha spiegato Patrizia Mirigliani. "Lui esce da questa storia d'amore che lo aveva segnato, era su di giri e ha pensato che la vita non fosse poi così bella". Nonostante la paura, oggi la situazione sembra sotto controllo: Pisu si dice pronto a guardare avanti, cercando di lasciarsi alle spalle i fantasmi di un passato che, a volte, torna ancora a bussare.