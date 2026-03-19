Paola Caruso in lacrime al Gf Vip: “Sono qui per i soldi, devo operare mio figlio in America”

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Il ritorno di Paola Caruso sul piccolo schermo, questa volta come concorrente del Grande Fratello, è segnato da una confessione che sposta l'attenzione dalle dinamiche del gioco al dramma personale che la segue da anni. Durante una conversazione notturna con Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, la showgirl è crollata in un pianto, spiegando le reali motivazioni che l'hanno spinta a varcare la porta rossa: la salute di suo figlio Michele.

"Vado a rubare? Mi sento in colpa"

Caruso ha ammesso la sua vulnerabilità e il peso economico che grava sulle sue spalle: "Mio figlio sta un po' meglio, ma la strada è ancora lunga. Il problema può migliorare ma non risolversi del tutto", ha spiegato riferendosi alle condizioni del bambino. Il nodo centrale resta l'operazione prevista per la prossima primavera: "A maggio devo andare negli Stati Uniti per operarlo di nuovo, ed è per questo che voglio stare qui: per i soldi. Mi sento in colpa a stare lontana da lui, ma che devo fare? Vado a rubare?".

Paola Caruso e suo figlio Michele

La storia del figlio di Paola Caruso

La storia clinica del piccolo Michele, nato dalla relazione con Francesco Caserta, è iniziata nel novembre 2022 durante una vacanza in Egitto. A causa di una febbre alta, un medico locale somministrò al bambino un'iniezione di un farmaco rivelatosi tossico per il nervo sciatico. L’effetto fu immediato e devastante: il bambino perse l'uso della gamba. Da quel momento è iniziato un calvario fatto di fisioterapia costante, tutori e delicati interventi chirurgici. In Italia, Michele è stato operato presso l’ospedale Gaslini di Genova, un intervento che gli ha permesso di tornare a camminare, ma senza recuperare la totale funzionalità dell'arto. La nuova tappa negli Stati Uniti rappresenterebbe la speranza di un ulteriore miglioramento motorio, in un percorso che la stessa Caruso definisce "infinito".

Mentre Alessandra Mussolini ha cercato di rincuorarla sottolineando la dignità del suo sacrificio materno, il web si è diviso tra chi solidarizza con la showgirl e chi critica la spettacolarizzazione del dolore. Resta il fatto che Caruso, già segnata da una storia personale complessa, visto il difficile rapporto con la madre biologica ritrovata in TV, mette a nudo la sua priorità assoluta: garantire un futuro e la salute al bambino.