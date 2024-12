video suggerito

Paola Caruso in ospedale con il figlio a Natale, il viaggio negli Usa per aiutare il piccolo Michele Paola Caruso ha trascorso il Natale negli Stati Uniti con il figlio. Un viaggio che la showgirl ha deciso di intraprendere per capire se il piccolo Michele potrà sottoporsi a un delicato intervento e tornare a camminare senza tutore. "Grazie per gli auguri, sono in ospedale con lui", ha scritto su Instagram condividendo alcuni scatti della Vigilia.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Caruso sta trascorrendo il Natale negli Stati Uniti insieme al figlio. Come aveva raccontato di recente a Verissimo, la showgirl ha deciso di affrontare un "viaggio della speranza" per capire se il piccolo Michele possa sottoporsi a un delicato intervento chirurgico e tornare a camminare senza l'aiuto del tutore. Per il bambino, 4 anni, sarebbe questa l'ultima possibilità di guarigione dopo che nel 2022 un'iniezione con un farmaco rivelatosi tossico gli ha causato danni permanenti a un nervo.

Il Natale di Paola Caruso e il figlio negli Stati Uniti

Come mostrano alcuni scatti e stories condivise su Instagram, Paola Caruso si trova a Rochester, in Minnseota, con il figlio Michele. Un Natale diverso per la showgirl e il bambino, lontano dal resto della famiglia, ma necessario per cercare una cura alla delicata situazione del piccolo. "Grazie per i tantissimi messaggi di auguri a Michele. Non riesco a rispondere a tutti, sono con lui in ospedale", ha scritto sul suo profilo l'ex Bonas mostrando uno scatto del bambino in ospedale, circondato da alcuni pupazzi nel giorno della Vigilia. Nonostante la delicata situazione, Caruso non ha voluto far mancare al figlio l'atmosfera delle Feste, così insieme hanno addobbato l'albero di Natale, indossato maglioni natalizi, aperto i regali e mangiato insieme. "Buon Natale da tutta la famiglia. Distanti ma vicini sempre", ha scritto ad accompagnare gli scatti.

Il viaggio negli Stati Uniti per aiutare il piccolo Michele

Poco prima di partire, nella puntata andata in onda il 15 dicembre, Paola Caruso era stata ospite di Verissimo per raccontare la decisione di intraprendere un "viaggio della speranza", come lei stessa l'aveva definito: "Sto facendo di tutto perché ho il rimorso per quello che è successo. Nessun medico mi ha dato altra speranza di risolvere il problema di mio figlio, solo questo medico mi ha dato una possibilità di rimediare parzialmente al danno fatto". L'ultima speranza per il piccolo Michele, ha raccontato l'ex Bonas di Avanti Un Altro, è questo intervento chirurgico in America, che però al momento non dà garanzia di risultato.