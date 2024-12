Federica Panicucci: “Ero la babysitter del figlio di Paolo Bonolis, quell’incontro fu decisivo per me”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Federica Panicucci ha ricordato gli inizi della sua carriera in una lunga intervista. La conduttrice di Mattino Cinque era ancora minorenne quando faceva la babysitter a Stefano, figlio di Paolo Bonolis e Diane Zoeller. Fu proprio il conduttore a fornirle i contatti di un'agenzia con la quale iniziò a fare le prime esperienze nel mondo dello spettacolo.

Paolo Bonolis e come diede il via alla carriera di Federica Panicucci

Federica Panicucci si è raccontata in un'intervista rilasciata a Michela Auriti per il settimanale Oggi. La conduttrice di Mattino Cinque ha svelato che Paolo Bonolis è in qualche modo legato agli inizi della sua carriera: "A Milano io e Paolo Bonolis abitavamo nello stesso palazzo, io ero poco più che adolescente. Lui conduceva Bim bum bam ed era già un volto popolare. Un giorno il custode mi dice che Bonolis aveva bisogno di una babysitter per il suo primogenito Stefano. Il bambino non camminava ancora, io mi proposi e sperimentai un lavoro comodissimo: quando avevano bisogno, non mi restava che scendere le scale e andare da loro. L’ho fatto per parecchio tempo. E quell’incontro per me fu decisivo". Bonolis, infatti, le diede i contatti per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo:

Notando la mia propensione per lo spettacolo, Paolo mi diede il numero di un’agenzia che esiste ancora oggi e si chiama Caremoli. Andai accompagnata dai genitori, ero minorenne. A 18 anni compiuti cominciai a fare i provini per qualche pubblicità: un lassativo, una sorta di sonnifero naturale, una pomata per i dolori muscolari. Poi fotoromanzi, indossatrice in showroom, fiere e contemporaneamente l’università. Fino al provino più importante.

Federica Panicucci partecipò al provino per diventare una delle centraliniste del programma Portobello. Enzo Tortora stava per tornare in tv dopo essere stato arrestato ingiustamente. Le donne che partecipavano al provino le sembravano tutte più belle di lei: "‘Non ce la farò mai‘, mi dicevo. E invece scelsero proprio me: la normalità. Da lì cominciò la mia storia".

La nostalgia del padre durante le feste natalizie

Federica Panicucci ha raccontato che sin da piccola ha festeggiato il Natale con entusiasmo. Scriveva la sua letterina a Babbo Natale e si emozionava trovandola aperta il giorno dopo. Le feste, tuttavia, spesso fanno pesare ancora di più l'assenza di chi ci ha lasciato: "Se mi manca qualcuno? Mio padre Edo. Mi ha lasciata nel 2016, un tumore se l’è portato via in pochi mesi. Con lui era tutto più bello".