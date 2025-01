Francesca Senette sparita dalla tv: “Non mi manca, ora insegno yoga”

video suggerito

Francesca Senette è stata uno dei volti più riconoscibili dell'era "Fede" del Tg4. Poi, però, è sparita dai radar. La giornalista non rimpiange il passato e non ha nostalgia, ha cambiato completamente vita e si è raccontata senza filtri in una lunga intervista rilasciata al collega Massimo Falcioni.

Le parole di Francesca Senette

Nel corso dell'intervista, pubblicata su TvBlog, Francesca Senette racconta il primo incontro con Emilio Fede: "Era il giugno del 2000 e il rapporto non partì col piede giusto. Quando mi chiamò non potei andare al colloquio perché stavo seguendo la visita di Putin a Palazzo Marino, sempre per Antenna 3. Mi presentai ventiquattr’ore dopo e lui non fu contentissimo”.

Gli feci pena (ride, ndr). Quel giorno c’era un temporale pazzesco e io arrivai in motorino, completamente fradicia. Mi fece attendere a lungo, forse per farmi scontare il comportamento del giorno prima. Per fortuna, la sua meravigliosa collaboratrice Roberta lo convinse a ricevermi. Vedendomi zuppa, si intenerì e gli rimasi simpatica.

Il racconto sull'11 settembre

L'11 settembre 2001, Francesca Senette non era di turno: "Avevo il cellulare senza suoneria e quando lo ripresi in mano mi accorsi che avevo 48 chiamate senza risposta e un numero infinito di sms". Quindi, la corsa in redazione.

Arrivò una parrucchiera a raccogliermi in qualche modo e mi fecero indossare una giacca che era della collega Marina Dalcerri, che ringrazio ancora. Mi trovai catapultata in una diretta storica, di cui non sapevo niente. Ma quando il direttore annunciò che si sarebbe dovuto assentare per effettuare alcune telefonate alla Farnesina e mi lasciò il suo posto, accadde il miracolo. Mi ritrovai in piedi nella sua postazione ed ebbi un’illuminazione: iniziai a leggere tutte le agenzie stampate sulla scrivania per ricostruire l’attentato. Grazie alle note dell’Ansa e dell’AdnKronos riordinai tutta la dinamica e, con la scusa di ricapitolare i fatti per i telespettatori, apprendevo di volta in volta determinate informazioni. Superai quella prova grazie al supporto indispensabile dei miei colleghi che ne sapevano più di me. Le telefonate di Fede durarono un tempo infinito e per me fu un momento di grande emozione, paura e senso di inadeguatezza. Ma fu anche una sfida vinta.

"Non ho nostalgia della tv"

Francesca Senette si è allontanata dalla televisione e non le manca, a parte "l'adrenalina della lucina rossa delle telecamere".

Non ho nostalgia della Senette che annunciava guerre, casi di stupro, violenza e femminicidio. Oggi non ce la potrei più fare. Nella mia carriera di insegnante di Yoga e di lezioni che continuo a macinare anche online, ho imparato che non puoi parlare di negatività e tragedie senza che questo influenzi il tuo essere. Cerco di circondarmi di persone positive.