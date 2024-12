video suggerito

Eleonora Giorgi: "Ho rischiato la morte, ho mangiato un mango e la glicemia è schizzata a 500" Eleonora Giorgi si è raccontata a Verissimo insieme alla sua famiglia, raccontando degli ultimi sviluppi sulle sue condizioni di salute.

A cura di Andrea Parrella

Eleonora Giorgi è stata ospite di Verissimo insieme ai figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro e alle nuore, Clizia e Serena. L'attrice, che nei mesi scorsi ha raccontato in diversi momenti il suo percorso di cure per un tumore al pancreas, ha parlato a Toffanin degli ultimi sviluppi slule sue condizioni di salute: "La verità è che ho avuto un problema di glicemia e sono anche stata ricoverata, ma mi è passato. Sono qui e continuo a lottare». Eleonora ha spiegato che quest'anno, per lei, sarà un Natale speciale perché la famiglia sarà al completo".

Il malore di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi, sempre sorridente, ha raccontato della prospettiva di un Natale da trascorrere in famiglia: "Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore perché loro hanno le loro famiglie e hanno deciso comunque di non partire, è un regalo per me. Ci sarà anche Massimo (Ciavarro, ndr) che arriverà da Lampedusa".

Insieme a lei c'era tutta la famiglia e i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno spiegato: "Ora va tutto bene ma, qualche giorno fa, mamma ci ha fatto prendere uno spavento perché per un problema è stata ricoverata. Questo malore è una conseguenza dell'intervento che ha fatto, non delle cure che sta continuato a seguire". L'attrice ha ammesso il peccato di gola: "Sì, una sera avevo voglia di qualcosa di dolce e sono finita per mangiare un po' troppo mango e la glicemia è schizzata a 500, ho rischiato di morire ma io non sapevo che questo frutto avrebbe avuto questo effetto. Comunque è andato tutto bene".

Le parole di Eleonora Giorgi: "Il tumore avanza"

Sulle cure legate al tumore, qualche settimana fa Elelonora Giorgi aveva spiegato, sempre a Verissimo, che la situazione restava molto complessa. Nonostante abbia provato diverse strade possibili, dalla chemioterapia all'intervento, la malattia sta continuando a progredire: "Il tumore continua a crescere, anche se non in maniera devastante. Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata".