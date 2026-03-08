Paola Caruso conferma il Grande Fratello Vip, il cast ora è ufficiale: l’annuncio Mediaset con tutti i nomi

Paola Caruso sarà una concorrente del Grande Fratello Vip. L'ex bonas di Avanti un altro, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha confermato quella che nei giorni scorsi era solo un'indiscrezione. Intanto sulle pagine social dello show è stato ufficializzato l'interno cast. Il reality di Canale 5 partirà il prossimo 17 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi e avrà una durata ridotta rispetto a quella a cui il pubblico Mediaset è stato abituato negli ultimi anni.

L'annuncio di Paola Caruso, prossima concorrente del GF Vip

Una buona notizia per il volto tv che, infatti, in studio non è riuscita a trattenere l'emozione dopo l'annuncio di Silvia Toffanin: "Ho la pelle d'oca, una cosa finché non la puoi dire quasi non è vera, ora che l'hai detto è vera". La sfida più difficile, però, sarà quella di separarsi da suo figlio Michele, che in questi anni ha dovuto affrontare diverse difficoltà di cui a Verissimo Paola ha parlato più e più volte. A questo proposito, infatti, racconta: "Ho il pensiero di Michy, so che mi mancherà da morire, è l'amore della mia vita, mi sono attrezzata, mi sono portata una foto, mia e di Michy, me la guarderò".

Chi sono gli altri nomi del cast: l'annuncio Mediaset

Nella serata di domenica 8 marzo, sui canali social del Grande Fratello è stato ufficializzato l'intero cast con un video. Le indiscrezioni finora riportate, quindi, trovano conferma nell'annuncio fatto in serata e nella casa più spiata d'Italia entreranno: Raimondo Todaro, ex maestro di Amici e Ballando con le stelle; l'ex onorevole Alessandra Mussolini, le ex concorrenti Antonella Elia e Adriana Volpe, che già hanno partecipato alla quarta edizione del programma, scontrandosi in più occasioni nel corso del reality. Al loro fianco, poi, Francesca Manzini, comica e volto di Mediaset, Marco Berry, ex inviato de Le Iene, Dario Cassini già visto all'Isola dei Famosi. Volti di Temptation Island come Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Poi come appreso da Fanpage Renato Biancardi, ex concorrente di Ex on the Beach. E, ancora, Ibiza Althea di Too Hot too Hanlde, Barbara Prezia, Giovanni Calvario e Nicolò Brigante.

Dopo la bufera Signorini-Corona che ha senza dubbio minati la tranquillità di un format che, di fatto, dai piani alti del Biscione non era mai stato messo in discussione, c'è da vedere, adesso, se il programma sarà in grado di macinare ascolti più significativi del precedente con Simona Ventura alla conduzione e dedicato solo ai Nip, chiusosi in un assordante silenzio, oppure forte dell'effetto Ilary Blasi, accompagnata da Selvaggia Lucarelli, sarà capace di risollevarsi.