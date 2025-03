video suggerito

Come sta il figlio di Paola Caruso operato in America: “Ha tolto il gesso, cammina meglio. Nessuno mi ha aiutata” Ospite di Verissimo, Paola Caruso ha parlato delle condizioni di salute del figlio Michele dopo l’intervento in America. Dopo mesi con il gesso, il piccolo ora l’ha tolto e inizia a camminare meglio: “Ha ancora il tutore, ma inizia a camminare meglio. Vedo che il piede è dritto”. Per la showgirl sono stati mesi difficili: “Ero completamente sola”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Caruso è stata ospite di Verissimo nella puntata in onda domenica 16 marzo. La showgirl ha parlato delle condizioni di salute del figlio Michele, che lo scorso dicembre è stato operato in America. Mamma e figlio si sono trasferiti oltreoceano per tre mesi da soli, così da cercare una soluzione per il piccolo.

Il figlio di Paola Caruso operato in America

"Non avevo altre opzioni, dovevo provarci. Questo tipo di intervento si può fare una sola volta. Il medico mi ha detto che secondo lui erano in grado di farlo perfettamente", ha spiegato Paola Caruso a Silvia Toffanin, raccontando come sono andati gli ultimi tre mesi in America con il figlio. La paura è stata tanta: "Parti non sapendo niente, è un salto nel vuoto. Sposti completamente la tua vita in un altro mondo, speri che tutto vada bene e che queste persone mantengano le promesse fatte". La showgirl ha potuto tenere la mano al piccolo Michele fino a prima che si addormentasse nella sala operatoria. L'intervento, ha spiegato, è durato più o meno cinque ore.

Come sta il piccolo Michele dopo l'intervento

Dopo essere stato operato, il piccolo Michele ha trascorso 3 mesi con il gesso al piede. "Mi hanno detto che l‘intervento è riuscito tecnicamente. Per 90 giorni ha avuto il gesso, 50 di questi giorni con la gamba a 90 gradi. Non poteva camminare, si muoveva con il girello. Siamo sempre stati a casa", ha spiegato Paola Caruso. La showgirl si è poi detta fiduciosa per i miglioramenti del figlio: "Ha ancora il tutore, ma da quando ha tolto il gesso inizia a camminare meglio. Sta riprendendo la fase motoria, vedo che il piede è dritto".

Tuttavia, Caruso ha spiegato di essersi sentita molto sola durante i mesi passati in America e di aver vissuto attacchi di panico: "Gianmarco (il compagno, ndr) è venuto sol a Natale e mia madre non poteva spostarsi per problemi di salute. Sono impazzita, ho avuto attacchi di panico, soprattutto la sera. L'ultimo mese non ci sopportavamo più, stavamo 24 ore insieme".