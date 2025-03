video suggerito

Paola Perego: "Ho fatto seguire mio figlio da due guardie del corpo, volevo sapere se si drogasse" Ospite del podcast Mamma Dilettante, Paola Perego si è raccontata a Diletta Leotta. La conduttrice ha parlato dei suoi due figli, Giulia e Riccardo, rivelando alcuni episodi inediti: "Quando mio figlio era adolescente l'ho fatto seguire da due guardie del corpo, volevo vedere se si drogava. Non gliel'ho mai detto".

A cura di Elisabetta Murina

Paola Perego è stata ospite del podcast Mamma Dilettante. Ai microfoni di Diletta Leotta, nella puntata disponibile dal 27 marzo, la conduttrice si è raccontata senza filtri parlando della sua vita professionale e privata. È mamma di due figli, Giulia e Riccardo, che oggi hanno rispettivamente 31 e 28 anni. La primogenita l'ha anche resa nonna per la prima volta di un nipotino.

Paola Perego e il rapporto con i figli Giulia e Riccardo

Paola Perego è diventata mamma per la prima volta a 25 anni. Nel 1992 è nata la figlia Giulia, avuta dall'ex marito Andrea Carnevale. A distanza di qualche anno, nel 1997, è nato poi Riccardo. Pochi mesi dopo, la conduttrice e il marito hanno deciso di separarsi ed è stata lei a crescerli da sola. Oggi hanno rispettivamente 31 e 28 anni e la primogenita l'ha resa nonna per la prima volta del piccolo Pietro. "Quando mi ha detto della gravidanza aveva 25 anni come me. Piangeva, era spaventata. Le ho detto che doveva decidere autonomamente", ha raccontato Perego. Quanto al figlio maschio, ha precisato di non essere una mamma gelosa e di avere con lui un legame molto fisico: "Fino a quando non è diventato adolescente, gli dicevo di venire a letto con me a vedere un film. Uso lo stesso profumo da 30 anni perché ancora oggi lui mi dice che è buono. Il legame con lui è più fisico, è diverso".

In più occasioni Paola Perego aveva parlato pubblicamente degli attacchi di panico di cui ha sofferto per anni, curandosi con la terapia e gli psicofarmaci mentre continuava a lavorare in tv. Un periodo della sua vita superato da tempo, di cui però ha cercato di non parlare con i suoi figli. "Non volevo che venissero a conoscenza di questo mostro, non volevo che nemmeno sapessero della sua esistenza, in maniera che non potesse mai attaccarli", ha spiegato a Diletta Lettoa. "Poi al maschio è successo di avere gli attacchi di panico, ma è stato bravissimo, è andato subito da uno psicoterapeuta e in un anno ne è uscito", ha aggiunto.

"Ho fatto seguire mio figlio", il racconto di Paola Perego

Nel corso della chiacchierata con Diletta Leotta, Paola Perego ha raccontato un episodio riguardante suo figlio che finora non aveva mai svelato. "Quando era adolescente l'ho fatto seguire da due guardie del corpo, all'epoca lavoravo a Mediaset", ha raccontato la conduttrice a proposito di Riccardo, che oggi ha 28 anni. "Mandai due ragazzi perché cominciava a uscire il sabato sera e l'ho fatto seguire per vedere se si drogava e se si faceva le canne. Non gliel'ho mai detto e non se n'è mai accorto. Poi l'hanno seguito in discoteca, mi hanno detto che ha solo bevuto una birra e fumato una sigaretta", ha poi confessato. Perego ha però precisato di essere una mamma tranquilla, che ha sempre lasciato spazio ai suoi figli, pur tenendoli sempre sotto controllo.