Paola Barale: "Sono l'unica in famiglia a non aver avuto figli. Per i miei genitori è stato difficile" Paola Barale a Verissimo ha ricordato la madre, Carla, morta a inizio marzo. Nonostante la severità, "non mi ha fatto mancare nulla", ha raccontato: "Sono l'unica figlia che non ha regalato nipoti, per i miei genitori è stato difficile da digerire".

A cura di Gaia Martino

Paola Barale ha ricordato la madre Carla Morra, morta a inizio marzo, nello studio di Silvia Toffanin, Verissimo. Al pubblico di Canale5 ha ricordato la sua infanzia felice nonostante la madre si fidasse poco di lei: "Non mi ha mai spinto a volare, ma non mi ha mai fatto mancare nulla".

Il ricordo di Paola Barale per la mamma

"Mia madre era di un'altra generazione, è stata severa e non ha mai seguito i miei sogni. Penso si fidasse poco di me, secondo lei io ero la ribelle della famiglia. Io ero solo una ragazzina vivace" ha raccontato Paola Barale nello studio di Silvia Toffanin. Ricordando la madre morta a inizio marzo, ha continuato: "Per questo non mi ha mai spinto a volare. Io questo l'ho capito, so perché è successo. In più di un'occasione si è rivelata comprensiva, quando ero piccola non mi ha fatto mancare nulla. Era affettuosa, mi ha regalato una bellissima infanzia". Oggi è single e serena, ha spiegato, "aperta a tutte le nuove esperienze".

Sto bene così, non sono rassegnata. Non ho voglia di accontentarmi. Sono l'unica figlia che non ha dato a mia madre nipoti, per i miei genitori è stato difficile da digerire. Sono comunque stati orgogliosi di me.

L'amicizia con Luca Tommassini

"Io e Luca Tommassini ci conosciamo da 30 anni, ne abbiamo vissute di tutti i colori" ha raccontato Paola Barale dopo aver visto un videomessaggio che il ballerino ha registrato per lei. "Anche se non ci sentiamo come prima, a volte mi manda dei messaggi, condividiamo delle cose. C'è stima, è come un fratello" ha aggiunto. Parlando dei rapporti, la conduttrice televisiva ha aggiunto di essere "molto protettiva con le persone a cui voglio bene. In un modo diverso da come sono le madri, perché non faccio sconti a nessuno": "Mi piace confrontarmi, chiedere spiegazioni, poi posso cambiare idea. Butto in faccia la verità, non perdono facilmente. Ci sono persone che non ho perdonato, le ho comprese, ma non perdonate", le parole.