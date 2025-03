video suggerito

Paola Barale: "La TV non mi ha delusa però non mi hanno fatto fare tante cose che avrei voluto fare" Paola Barale è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera. Tra il suo percorso televisivo e le considerazioni sulle donne e la loro capacità di guardare al futuro, l'artista si racconta senza filtri.

A cura di Ilaria Costabile

Paola Barale è stata ospite del programma Da Noi… A Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, nel pomeriggio domenicale di Rai1. L'attrice e conduttrice ha parlato del suo percorso televisivo, di quello che avrebbe voluto fare e dei progetti che ancora porterebbe sul piccolo schermo con entusiasmo. Alla soglia dei 60 anni, poi, racconta di sentirsi a suo agio e lancia anche messaggi importanti sulla società di oggi.

Le considerazioni di Paola Barale sulla televisione

L'attrice si racconta senza filtri, ammettendo anche che avrebbe voluto continuare a lavorare in tv, ma non sempre è riuscita a fare ciò che avrebbe voluto: "La TV non mi ha delusa però non mi hanno fatto fare tante cose che avrei voluto fare". Barale ha poi voluto precisare che della tv odierna ci sono alcuni aspetti che non condivide: "

Non mi piace il gossip, non mi piace la TV del dolore. Deve essere un posto per rilassarsi quando si torna a casa la sera. Chi fa la TV ha il dovere di lanciare messaggi positivi.

Barale, però, non nega di avere il desiderio di poter fare un programma itinerante: "Facciamo un bel programma sui viaggi, vorrei vivere in camper".

Il messaggio rivolto alle donne

Spazio anche a considerazioni sul tempo che passa e che, però, non la spaventa: "Fra un paio d’anni arrivo ai 60… e allora?" dice Barale che poi rivolge un messaggio a tutte le donne, invogliandole ad accettarsi e valorizzarsi in ogni momento, aggiungendo: "Oggi ci sono tutti i mezzi per stare bene e noi donne dopo i 50 anni non possiamo sentirci sbagliate". Tematica affrontata anche nel libro Non è poi la fine del mondo, in cui afferma: "Le donne sono sempre più avanti" ribadendo la capacità femminile di evolversi e guardare al futuro con forza e determinazione. Infine, ha voluto rivolgere un pensiero anche agli uomini, spesso poco consapevoli dei cambiamenti che vivono nel tempo: "Devono sapere che ci sono dei cambiamenti, e che li hanno anche loro".