video suggerito

Lutto per Paola Barale, è morta la madre Carla Morra: “Buon viaggio mammina, il tuo percorso è stato in salita” È morta Carla Morra. La madre di Paola Barale aveva 85 anni. Lunedì 3 marzo si sono tenuti i funerali. Sui social, il messaggio della showgirl. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

12.722 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto per Paola Barale, è morta la madre Carla Morra. Aveva 85 anni e a Fossano era conosciuta e amata. Era una stimatissima sarta che aveva confezionato vestiti anche per le sue tre figlie. Lunedì 3 marzo si è tenuto il funerale di Carla Morra. Su Instagram, il messaggio della showgirl Paola Barale.

L'addio di Paola Barale alla mamma Carla Morra

Paola Barale ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae con l'amatissima mamma. Nel breve filmato la stuzzica dicendosi intenzionata a rimanere in casa con lei per tre mesi. Carla Morra sta al gioco e finge che la cosa non le faccia piacere. Poi sorride divertita. Paola Barale ha accompagnato il video con una dedica per la mamma. Ieri, lunedì 3 marzo, si è tenuta la cerimonia funebre:

Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video, invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così, quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le pa**e), mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Sì forse 3 mesi con me sarebbero stati un po’ pesanti. Buon viaggio mammina.

Chi era Carla Morra, madre di Paola Barale

Carla Morra si è spenta sabato 1 marzo. Aveva 85 anni. Nel momento della morte si trovava in una casa di riposo. La famiglia, secondo quanto riporta La Stampa, si era riunita presso la casa di riposo perché l'1 marzo festeggiavano il compleanno della donna che era nata il 29 febbraio. Carla Morra era sposata con Meco Barale, musicista della Filarmonica Arrigo Boito e agente di commercio. L'ottantacinquenne lascia il marito, le tre figlie Paola, Gabriella e Nicoletta. Ma anche i nipoti che la amavano profondamente: Matteo, Marco e Eve. I funerali sono stati celebrati lunedì 3 marzo presso la chiesa parrocchiale di San Bernardo a Fossano.