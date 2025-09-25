Il messaggio di Nicola Pisu su Instagram: “Penso che lasciare questa vita sia la cosa migliore”

È allarmante il messaggio che Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ed ex volto del Grande Fratello, ha pubblicato su Instagram. “Sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”, ha scritto l’uomo, per poi cancellare la story.

Sta destando forte preoccupazione il messaggio pubblicato su Instagram da Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani.

Il giovane, che pochi giorni fa aveva collaborato all’organizzazione dell’ultima edizione di Miss Italia, ha condiviso una Instagram story con parole inquietanti: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”. Il post è stato rimosso pochi minuti dopo, ma tanto è bastato per scatenare una catena di solidarietà: centinaia di utenti si sono riversati in rete per inviargli messaggi di incoraggiamento.

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia

Nicola, 36 anni, è l’unico figlio di Patrizia Mirigliani, storica patron del concorso. Riservato e lontano dai riflettori, ha spesso collaborato con la madre e con il nonno Enzo alla realizzazione di numerose edizioni del più celebre concorso di bellezza italiano. Nel 2021 entrò a far parte del cast del Grande Fratello Vip, già allora condotto da Alfonso Signorini: quell’esperienza, vissuta nella Casa di Cinecittà, lo fece conoscere al grande pubblico.

La dipendenza dalla droga e la denuncia della madre

In televisione, Pisu ha raccontato la parte più difficile della sua vita, segnata dalla dipendenza dalla droga. La vicenda divenne pubblica dopo un’intervista rilasciata da Patrizia Mirigliani a Selvaggia Lucarelli, nella quale rivelò di essere stata costretta a denunciare il figlio per salvarlo. La patron di Miss Italia spiegò di avere tentato più volte di aiutarlo con il supporto di diverse comunità di recupero, dalle quali però Nicola aveva scelto di uscire. Lo stesso Pisu ha ammesso di essere caduto nella dipendenza a soli 18 anni, riuscendo però a disintossicarsi pochi mesi prima dell’ingresso nella Casa del GF Vip. Quel momento segnò uno spartiacque nella vita familiare dei due, rafforzando il legame tra madre e figlio, che da allora non si sono più allontanati.