È Katia Buchicchio, 18enne originaria di Potenza, la nuova Miss Italia 2025. Ex Miss Basilicata, è risultata essere la più votata tra 40 finaliste.
Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. Durante la finale andata in onda su RaiPlay, il concorso che celebra “la più bella d’Italia” ha incoronato la 18enne originaria di Anzi, comune di circa 1500 abitanti in provincia di Potenza. Katia ha ricevuto la corona Milena dalla Miss uscente Ofelia Passaponti, vincitrice nel 2024. Erano 40 le concorrenti in gara nella finalissima, che ha visto trionfare l’ex Miss Basilicata. Sul podio insieme a lei sono salite Asia Campanelli (Miss Marche) e Fanny Tardioli (Miss Umbria). La serata si è svolta al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Chi è Katia Buchicchio

Katia Buchicchio, nuova Miss Italia, ha 18 anni e si è appena diplomata al liceo scientifico. Oggi studia odontoiatria e ha raccontato di coltivare la passione per il ricamo e il cucito, arti tramandate da sua nonna. Gareggiava con il numero 61. Non è un volto noto: il suo profilo Instagram, attraverso il quale ha documentato il percorso a Miss Italia, conta poco meno di 3000 follower. È fidanzata con Michael Telesca, in compagnia del quale appare spesso nelle foto postate sui social. Katia era stata premiata con la fascia di Miss Miluna Basilicata lo scorso 6 agosto. Proprio quel riconoscimento le ha consentito di partecipare alle selezioni finali che hanno individuato le 40 finaliste e aspiranti Miss del concorso.

La giuria che ha decretato la vittoria

A incoronare Katia Buchicchio è stata una giuria composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande, presieduta dalla presidentessa Francesca Pascale. La serata è stata condotta da Nunzia De Girolamo. Numerosi i momenti musicali, tra cui quello contrassegnato dalla polemica scatenata da Guy Pequeno, che ha abbandonato il palco subito dopo l’esibizione senza concedersi al pubblico né ai protagonisti della serata.

