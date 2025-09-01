Nunzia De Girolamo conduttrice di Miss Italia 2025: come cambia la nuova edizione del concorso

Miss Italia 2025 si rinnova. Oltre a tornare a essere trasmesso in tv dopo alcuni anni di stop, il noto concorso di bellezza sarà condotto da Nunzia De Girolamo, volto del programma Rai Ciao Maschio. Non soltanto: ci sarà una partecipazione del pubblico alla votazione e alcune modifiche nel regolamento per le partecipanti.

Miss Italia si rinnova. Dopo alcuni anni di assenza dal piccolo schermo, il noto concorso di bellezza tornerà a essere tramesso in diretta tv con alcune modifiche rispetto al passato. La finale si terrà il 15 settembre a Porto San Giorgio (Marche) e sarà visibile su San Marino Tv, oltre che in streaming su RaiPlay. A condurre ci sarà per la prima volta Nunzia De Girolamo, volto Rai e conduttrice del programma Ciao Maschio. Ci saranno anche delle modifiche nel regolamento, che riguardano le aspiranti partecipanti.

Nunzia De Girolamo conduttrice della finale di Miss Italia 2025

Per la prima volta, Miss Italia ha deciso di affidare a Nunzia De Girolamo la conduzione della finale, che avrà luogo il 15 settembre a Porto San Giorgio. La nota conduttrice è uno dei volti Rai1 e negli ultimi anni ha portato sul piccolo schermo il programma Ciao Maschio, che propone in seconda serata interviste a personaggi maschili del mondo dello spettacolo. La sua presenza rappresenta un cambiamento di direzione del concorso, che negli ultimi anni ha vissuto un periodo piuttosto complicato: dal 2020 era stato trasmesso solamente in streaming senza un conduttore effettivo ad annunciare le partecipanti e la conseguente vincitrice.

Come cambia Miss Italia 2025: le novità di questa edizione del concorso

Oltre alla conduzione della serata finale affidata a Nunzia De Girolamo, il concorso subirà anche altre modifiche per l'edizione 2025. Di recente ha fatto discutere l'annuncio di Patrizia Mirigliani riguardante l'articolo 8 del regolamento, rivolto a tutte le aspiranti miss che vogliono partecipare: "Non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l'immissione e condivisione di contenuti cosiddetti "per adulti" o comunque di carattere pornografico o scabroso”, ha fatto sapere la patron. In più, per la prima volta, il concorso si aprirà alla partecipazione del pubblico, che potrà esprimere il proprio voto attraverso i vari canali social. A coordinare i risultati ci penserà il giornalista Rai Marco Carrara.