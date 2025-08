Il ritorno di Miss Italia 2025 in Rai, dove vedere la finale prevista per settembre

Miss Italia torna in Rai. La finalissima del concorso di bellezza si terrà il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio, nelle Marche e sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay oppure su San Marino RTV.

Il concorso di bellezza più contestato del Bel Paese sta per tornare in Rai. È notizia delle ultime ore che la finalissima di Miss Italia 2025 si terrà il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio, nelle Marche, e sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e in streaming su RaiPlay.

Il ritorno in Rai di Miss Italia

Una notizia inaspettata quella dell'approdo in Rai del concorso di bellezza, frequentemente contestato in questi ultimi anni, ma rappresenta l'inizio di una nuova fase non solo del contest dedicato alle giovani donne italiane, ma anche dei futuri rapporti tra la Rai e San Marino RTV. È infatti Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV, nonché direttore Generale Corporate in Rai, a commentare:

Miss Italia è il primo talent show che ha dato spazio alle donne italiane nel mondo dello spettacolo. Questa trasmissione ribadisce l’impegno di RaiPlay e San Marino RTV nella valorizzazione degli eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Si tratta dell'86esima edizione di Miss Italia che, anche quest'anno, dopo l'esperienza di quello precedente, ha trovato come location ideale della finalissima la cittadina di Porto San Giorgio, nelle Marche. L'appuntamento è il prossimo 15 settembre e l'obiettivo di chi lavora al concorso è quello di celebrare non solo la bellezza italiana, ma di valorizzare un territorio come, per l'appunto, quello marchigiano. Alla serata parteciperanno 40 finaliste, selezionate nelle 450 tappe che ci sono state in varie città d'Italia. Tra loro 20 sono chiamate in rappresentanza delle regioni italiane, le altre 20 saranno scelte tra le 200 prefinaliste che si contenderanno la fascia dal 2 al 5 settembre a Numana, in provincia di Ancona, presso il Centro Vacanze De Angelis.

L'evoluzione del concorso negli ultimi anni

Come avvenuto anche negli anni precedenti, il concorso si propone di assecondare i cambiamenti della società, per creare un racconto più inclusivo e totalizzante della bellezza, ridefinendo e smussando i canoni che, un tempo, si riteneva fossero indice di bell'aspetto. Nel documentario su Netflix, Miss Italia non deve morire, si raccontano le difficoltà incontrare dal concorso in questi anni, ripercorrendo la storia di un'iniziativa nata nel 1939 che, negli anni, ha promosso la bellezza femminile e che, in ragione di un cambiamento della società, ha provato ad allinearsi alle richieste odierne.