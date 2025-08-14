Novità nel regolamento di Miss Italia, Patrizia Mirigliani: “Le partecipanti non devono avere OnlyFans”

Nuove regole per Miss Italia 2025. La patron del concorso Patrizia Mirigliani ha annunciato che non potranno partecipare tutte le ragazze che hanno “profili in siti web (come OnlyFans o simili)”, dove vengono condivisi contenuti per adulti o “di carattere pornografico”.

Cambiano le regole di Miss Italia. Il noto concorso di bellezza, che nel 2025 tornerà in onda sulla tv di Stato dopo alcuni anni di stop, richiederà nuovi requisiti alle ragazze che vogliono partecipare. A raccontarlo è stata la patron Patrizia Mirigliani, che è intervenuta dopo le recenti polemiche riguardanti la 13enne che ha sfilato in passerella come "Mascotte".

La nuova regola di Miss Italia 2025: quali ragazze saranno escluse

In collegamento con il programma Agorà Estate, in onda su Rai3, Patrizia Mirigliani ha svelato la novità nel regolamento di Miss Italia per l'edizione 2025. La patron ha annunciato un'aggiunta all'articolo 8 per tutte coloro che vogliono partecipare: "Non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l'immissione e condivisione di contenuti cosiddetti "per adulti" o comunque di carattere pornografico o scabroso”. Tutte le candidate che non rispettano questo requisito verranno quindi automaticamente escluse dalla manifestazione, la cui finale si terrà il 15 settembre a Porto San Giorgio (Marche) e sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e in streaming su RaiPlay.

Le polemiche per la 13enne che ha sfilato per Miss Italia Mascotte

Proprio di recente, il noto concorso di bellezza era finito sotto i riflettori perché una 13enne ha sfilato in costume e tacchi al concorso Miss Italia Mascotte. La partecipazione a questa manifestazione dà l'accesso diretto alle selezioni per Miss Italia. La patron Patrizia Mirigliani è subito intervenuta per annunciare la revoca dell'incarico di esclusivista regionale della Campania ad Antonio Contaldo. Il titolo di Miss Mascotte, infatti, è riservato alle 17enni che l'anno successivo, a 18 anni compiuti, potranno partecipare a Miss Italia.