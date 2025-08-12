A 13 anni sfila in passerella in bikini a Miss Italia in Campania, Mirigliani caccia l’organizzatore

Ha suscitato numerose polemiche, nei giorni scorsi, il video di una ragazzina di 13 anni che, in Campania, ha sfilato con bikini e tacchi alti a un concorso, riservato alle ragazze di 17 anni, per consentire loro poi, alla maggiore età, di partecipare a Miss Italia. E così Patrizia Mirigliani, l'organizzatrice del concorso che incorona la donna più bella dello Stivale, ha deciso di cacciare l'esclusivista per la Campana di Miss Italia, Antonio Contaldo, da anni impegnato in questo ruolo, proprio perché, permettendo a una ragazzina di 13 anni di sfilare in passerelle e partecipare come "Mascotte", avrebbe violato il regolamento.

"L'organizzatore ha consentito nei giorni scorsi la sfilata in passerella, come ‘Mascotte', ad una ragazza di 13 anni, trasgredendo il regolamento. La figura di ‘Mascotte', introdotta molti anni fa, è limitata alle ragazze di 17 anni. La partecipazione al concorso vero è proprio va dai 18 a 30 anni" si legge in una nota ufficiale di Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo, storico fondatore del concorso di Miss Italia. "È incredibile l'errore compiuto dal nostro collaboratore – ha affermato ancora Patrizia Mirigliani -. Ho elevato l'età delle Miss a 18 anni proprio per evitare la presenza di minorenni, una regola, a maggior ragione, da rispettare tra le Mascotte". L'ultima a conquistare il titolo di Miss Italia da minorenne, ironia della sorte, è stata proprio una campana, vale a dire Daniela Ferolla, che nel 2001 vinse il concorso a 17 anni.