“Sono scesi dall’auto e hanno tentato di rapire una bimba di 13 anni a Marano di Napoli”, la famiglia denuncia

Immagine di repertorio

Una bimba di 13 anni cammina da sola sul marciapiedi. Un'auto si accosta, qualcuno scende e tenta di avvicinarla forse per trascinarla all'interno della vettura. Senza riuscirci, per fortuna. Un possibile tentativo di rapimento sarebbe avvenuto in via Barco, nella periferia di Marano, in provincia di Napoli, e si sarebbe consumato nella serata di venerdì scorso, 13 marzo. Sulla vicenda, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è stata presentata una denuncia dai familiari della piccola ai carabinieri della locale compagnia. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora elementi concreti a sostegno. Non si esclude che possa essersi trattato anche di un tentativo di rapina del cellulare.

Le indagini dei carabinieri sul presunto tentativo di rapimento

Tutta la vicenda è al vaglio degli investigatori, che stanno vagliando la versione rilasciata nella denuncia e cercando di ricostruire quanto avvenuto. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare ulteriori elementi che potrebbero essere utili a capire cosa sia successo. L'attenzione nel napoletano resta alta. Negli scorsi giorni nel Napoletano circolava un audio, poi rivelatosi un falso allarme, nel quale si denunciava proprio l'ipotesi di un rapimento di una bambina. "State attenti quando uscite con i bambini hanno tentato di rapire una bimba", sono le parole pronunciate nel messaggio vocale diventato virale sulle chat Whatsapp. Altre segnalazioni di tentativi di rapimento di bimbi erano stata avanzate anche in altre zone, come al Vomero, quartiere di Napoli, ma in questo caso non ci sono state denunce.