Tentata rapina nel parcheggio del Casoria Park, esploso un colpo contro un’auto

I carabinieri indagano su una tentata rapina avvenuta ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli, nel parcheggio del centro commerciale Casoria Park. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, un uomo in sella a uno scooter e armato di pistola si sarebbe avvicinato a una coppia, due ragazzi di ventidue anni che erano a bordo di un'auto a mangiare un panino. L'uomo, con volto coperto da casco integrale, avrebbe tentato una rapina ma il ragazzo a bordo della vettura avrebbe reagito.

A quel punto il rapinatore avrebbe esploso un colpo di pistola che ha colpito il parabrezza, per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria. I ventiduenni non sono feriti. Sono state avviate le indagini volte a ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'auto della vittima è stata sequestrata