Tenta di rapinare una barista con un coccio di vetro: “Datemi tutto, siete razzisti”

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Avrebbe tentato di rapinare una barista armato di una bottiglia di vetro spaccata ed appuntita, accusando le persone all'interno di essere razzisti, ma è stato arrestato prima di riuscirci: protagonista della vicenda è un 35enne di origini algerine, che ha tentato il colpo all'interno di un bar sul Corso Meridionale di Napoli, la strada che "divide" la Stazione Centrale dal Rione Vasto, arrivando fino al Centro Direzionale. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio: deve rispondere di tentata rapina aggravata.

La vicenda è accaduta attorno alle dieci del mattino di ieri, sabato 28 marzo. L'uomo avrebbe prima impugnato un coccio di bottiglia, poi lo avrebbe puntato alla gola della dipendente di un bar lungo il Corso Meridionale di Napoli. La donna è rimasta immobile e terrorizzata, ma per fortuna il cognato lì presente è riuscito prima a bloccare il 35enne di origini algerine, e poi a comporre il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Poco dopo, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella arrivano sul posto, trovando l'uomo ancora in forte stato di agitazione. Alla fine, però, sono riusciti ad arrestarlo. Stando alle prime ricostruzioni, il 35enne avrebbe tentato di portare via l’incasso del bar sia minacciando la donna, sia gridando. “Siete tutti razzisti, datemi tutto”. Alla fine, l'uomo è stato portato dichiarato in arresto e quindi portato in carcere, dove si trova ora in attesa di giudizio: dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. Nessuna conseguenza fisica per la donna, a parte il comprensibile spavento, né per il cognato o gli avventori del locale.