“Rapito un bambino a Napoli”: il falso allarme che circola su Whatsapp

«State attenti quando uscite con i bambini hanno tentato di rapire una bimba di 9 anni». Inizia così l'audio, il classico vocale Whatsapp che nelle ultime ore sta seminando il panico tra i napoletani e non solo. Una voce femminile, dal tono trafelato e visibilmente scossa, racconta di un presunto tentativo di sequestro avvenuto in pieno giorno nel cuore dello shopping collinare.

L’audio descrive una scena drammatica: una nonna che lotta per non farsi portare via la nipotina da uno sconosciuto, le urla della piccola e la decisione della donna che parla di "chiudere tutti in casa" per paura di un'ondata di emulazione. Tuttavia, si tratta di una notizia priva di fondamento. Girano anche altre varianti: una volta è in una zona del rione Alto, un'altra volta ancora è a Marano.

Fanpage.it ha provveduto a verificare la notizia presso i Carabinieri e Polizia di Stato: alle forze dell'ordine non risulta alcuna segnalazione, né denuncia o intervento per tentato rapimento nella zona di via Kerbaker o nelle aree limitrofe. Il racconto, pur essendo molto dettagliato dal punto di vista emotivo, manca di riscontri oggettivi e non ha trovato alcuna conferma ufficiale.

Non è un caso che questa bufala stia circolando con tanta forza proprio in questi giorni; il riferimento corre inevitabilmente a quanto accaduto solo pochi giorni fa a Caivano, stavolta una notizia vera: un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver tentato di strappare un bambino di 5 anni dalle braccia della madre all'interno di un supermercato. In quel caso, l'intervento dei presenti e dei carabinieri aveva portato al fermo immediato dell'aggressore.