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“C’è un uomo armato di machete in via Niutta a Napoli”, ma è una bufala: c’è stato un tentato furto

Circola su WhatsApp una foto che mostra due pattuglie dei carabinieri in via Niutta, all’Arenella; secondo il testo, starebbero cercando un uomo armato di machete. In realtà è un intervento per un tentato furto.
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A cura di Nico Falco
La foto che circola e mostra i carabinieri in via Ugo Niutta, all’Arenella
La foto che circola e mostra i carabinieri in via Ugo Niutta, all’Arenella

Una foto che mostra due pattuglie dei carabinieri, un messaggio che la accompagna: "stanno cercando una persona che si aggira con un machete". L'allarme, che si è diffuso rapidamente col passaparola e su WhatsApp, arriva da via Ugo Niutta, nel quartiere napoletano dell'Arenella, a pochi passi da piazza Medaglie d'Oro. Ma si tratta di una bufala: Fanpage.it apprende che i carabinieri sono effettivamente sul posto, ma non c'è nessuno "schieramento" e non cercano un uomo armato, ma il responsabile di un tentato furto.

L'intervento dei militari dell'Arma nella mattinata di oggi, 22 maggio, a seguito di una segnalazione di un tentato furto: un uomo avrebbe tentato di portare via un laptop dall'officina di un gommista ma, scoperto, si sarebbe dato alla fuga. All'arrivo dei carabinieri, il sospetto si era già dileguato; nessuno dei presenti ha riferito di averlo visto armato, di machete o di altro. Uno scenario, insomma, ben diverso da quello alimentato dal passaparola: un sospetto ladro in fuga dopo un tentato furto e non un uomo armato di machete che si aggirerebbe tra le strade di Napoli con chissà quali intenzioni.

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