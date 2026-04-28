Napoli, armato di spranga semina il panico ai Colli Aminei, ferito un anziano

Un uomo ha seminato il panico tra residenti e passanti ai Colli Aminei, a Napoli, nella giornata del 27 aprile; ha danneggiato alcune auto e ferito un anziano, è stato bloccato dalla Polizia Locale.

Colli Aminei, frame del video dell’uomo armato di spranga

Un uomo, armato di spranga, ha seminato il panico tra residenti e passanti nella zona dei Colli Aminei, a Napoli; è stato bloccato dalla Polizia Locale. Si tratterebbe di una persona che soffre di disturbi psichici, che avrebbe cominciato a colpire improvvisamente le automobili; un anziano sarebbe stato ferito prima che l'uomo venisse immobilizzato; soccorso, l'uomo non sarebbe in condizioni gravi.

L'episodio risale al primo pomeriggio di ieri, 27 aprile, sulla questione è intervenuto il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social un video che mostra la scena e che gli è stato inviato dai residenti. "Le immagini che arrivano dai Colli Aminei mostrano una situazione inaccettabile – scrive il parlamentare – un uomo che gira armato di spranga e ferisce un anziano in pieno giorno è un fatto che lascia sgomenti. Un plauso va alle Forze dell’Ordine per il coraggio e la tempestività dell'intervento, ma resta la rabbia per una sicurezza che sembra mancare proprio sotto casa".

"Dobbiamo capire perché questo soggetto fosse libero di circolare e di aggredire il prossimo – ha proseguito Borrelli – se, come sembrerebbe, siamo di fronte a una persona con problemi psichici, allora siamo davanti all’ennesimo fallimento. Non si può scaricare la gestione di queste fragilità solo sulle famiglie o, peggio, sulla fortuna dei passanti. Chi è pericoloso per sé e per gli altri deve essere seguito e, se necessario, inserito in strutture protette che impediscano atti del genere".