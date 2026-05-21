napoli
video suggerito
video suggerito

Audio virale su ricoveri per mandragora a Napoli smentito dagli ospedali: “È falso. Nessuna emergenza”

Torna a circolare un vecchio audio del 2022 su una presunta intossicazione da mandragora. Ma gli ospedali napoletani smentiscono: “Non c’è alcuna emergenza in corso attualmente”
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine

Torna virale un vecchio messaggio del 2022 su presunti ricoveri per intossicazione da mandragora in Campania. Ma gli ospedali e le strutture sanitarie smentiscono. "Non c'è nessuna emergenza di questo tipo" assicurano l'ospedale "Antonio Cardarelli" e il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno conferma a Fanpage.it che l'audio è in circolazione nelle chat di messaggistica istantanea, ma che non c'è alcuna segnalazione su intossicazioni di mandragora nel sistema di allerta regionale. Si tratta, quindi, con tutta probabilità, di un vecchio messaggio, peraltro sbagliato anche all'epoca, che è tornato improvvisamente e inspiegabilmente virale in questi giorni per motivi ignoti.

Rispunta un vecchio messaggio del 2022

Il testo del messaggio, peraltro, è lo stesso della catena di Sant'Antonio di 4 anni fa: "Do un'allerta – afferma una voce femminile – Fabio mi ha allertato in questo momento, visto che stanno in crisi sanitaria. Verrà data questa comunicazione: non comprate spinaci, ma da nessuno. Spinaci freschi. Solo surgelati perché sono arrivati da loro ben dodici persone intossicate da mandragora, che si confonde con gli spinaci e dice che proviene dal mercato di Volla. Quindi non comprare spinaci freschi. Piano piano stanno aumentando. Ora sono arrivati altri due, ora uno è intubato. Diffondete la notizia, grazie".

Una modalità, insomma, che ha tutte le caratteristiche delle fake news: toni allarmistici, assenza di riferimenti precisi e circostanziati, decontestualizzazione, solo per citarne alcune. Una allerta per intossicazione da stramonio, effettivamente, si è registrata in Campania nel 2022, con 10 persone ricoverate all'ospedale di Pozzuoli. All'epoca furono fatti controlli approfonditi sulla verdura in vendita al Caan di Volla. L'ipotesi fu appunto quella della contaminazione di partite di spinaci con lo stramonio, una verdura dalle caratteristiche simili. Ma, come detto, si tratta di un vecchio episodio. Ad oggi non c'è alcun allarme per una contaminazione da mandragora.

Immagine
Crollo Vela Rossa, il papà del ragazzo ferito: "Mio figlio sbalzato dall'urto vivo per miracolo"
Danni alla cabina Enel per il crollo della Vela Rossa. La testimone: "Sembrava un terremoto, poi il buio"
Le 300 persone evacuate dopo il crollo della Vela Rossa di Scampia stanno rientrando nelle loro case
L'edificio era in fase di abbattimento. I detriti finiti a due passi dalle nuove case, evacuata palazzina
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views