In Consiglio regionale Campania vince la Lega: Fratelli d’Italia non vota il candidato di Forza Italia alla commissione speciale

Alla fine tanto tuonò che piovve e nello scontro tra Forza Italia e Lega in Consiglio regionale Campania c'è stato uno sconfitto e un vincitore, Per saperlo occorre leggere il resoconto dei lavori per la terza commissione speciale consiliare, quella dedicata a «Risorsa mare, bradisismo e grandi eventi»: presidente è stato eletto il consigliere Massimo Grimaldi della Lega. Eletto, ma non all'unanimità come accade in questi casi. Trattandosi di commissioni «di controllo», appannaggio dell'opposizione, di solito la maggioranza vota scheda bianca e lascia alle opposizioni la presidenza.

Stavolta il parto è stato più complicato. Forza Italia avrebbe voluto eleggere Fernando Errico, ne è nata una forte tensione tra le due formazioni campane che tutt'ora permane. Ma al momento del dunque la Lega ha trovato il supporto di Fratelli d'Italia, Grimaldi ha ottenuto 10 voti ed è stato eletto, 33 schede bianche. Vicepresidente è stato eletto Salvatore Madonna, Pd; segretario il socialista Andrea Volpe. Presente negli uffici del Consiglio regionale Fulvio Martusciello, coordinatore regionale dei forzisti che non è riuscito a tirare dalla sua parte Fdi e il capogruppo Gennaro Sangiuliano. Quest'ultimo, peraltro, punta a essere eletto capo dell'opposizione a breve, dopo l'addio di Edmondo Cirelli ai banchi regionali.

Il centrodestra vorrebbe anche una commissione d'inchiesta sui trasporti (o sulla sanità, non è stato ancora deciso). E lì Forza Italia vorrebbe collocare Mimì Minella, eletto con la Lega e subito passato coi forzisti. Anche su questo fronte si prospetta una trattativa difficile. Al coordinatore regionale dei salviniani campani, Gianpiero Zinzi, non sono piaciuti tempi e modi del passaggio di casacca tra alleati.

Tutto liscio, invece, per l'altra commissione (Commissione sulla condizione della donna, contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, contrasto al lavoro nero e alle morti bianche), dove la quarta Speciale dove Susy Panico di Forza Italia è stata eletta all'unanimità. vicepresidente, Giuseppe Barra (Casa Riformista-Italia Viva – Noi di Centro); segretario, Gennaro Saiello (M5S).

«Ringrazio per la fiducia ricevuta dai colleghi consiglieri, rivestirò questo ruolo con grande orgoglio e senso di responsabilità nell’interesse dei cittadini della Campania e sono certa che insieme faremo un ottimo lavoro per la nostra Regione. Parliamo di temi che non possiamo considerare come semplici numeri o statistiche – dice Panico -. Parliamo di vite, dignità e diritti fondamentali che devono essere difesi ogni giorno. La violenza contro le donne è una ferita profonda della nostra società: ogni femminicidio e ogni forma di abuso rappresentano una sconfitta per tutti, per le istituzioni, per la politica e per l’intera comunità».