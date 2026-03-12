napoli
Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e forte vento venerdì 13 marzo

Forti piogge sono previste per gran parte della giornata di domani, venerdì 13 marzo, soprattutto sulla zona costiera del territorio regionale.
A cura di Valerio Papadia
Dopo qualche giorno di tempo perlopiù soleggiato, che ha fatto alzare anche le temperature, a Napoli e in Campania sta per tornare il maltempo: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo di colore giallo a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 15 di domani, venerdì 13 marzo. Secondo il bollettino di allerta, sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco, che potrebbero essere accompagnate anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. L'allerta meteo insisterà soprattutto nella fascia costiera del territorio regionale, in particolare nelle zone 1 (Napoli, isole, area Vesuviana e Piana Campania) e 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

In alcuni punti del territorio, inoltre, i fenomeni meteorologici previsti potrebbero determinare dissesto idrogeologico; in particolare, potrebbero verificarsi possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione Civile della Regione Campania, pertanto, ha raccomandato alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni meteorologici previsti.

