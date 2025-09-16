Chi è Michael Telesca, fidanzato di Miss Italia 2025.”Lo lascerà come tutte le Miss”, la risposta al commento social

Michael Telesca è il fidanzato di Katia Buchicchio, neo eletta Miss Italia 2025. Ha 20 anni, vive ad Anzi (Potenza) e gioca a calcio nella squadra della sua città. I due sono una coppia da circa 4 anni. Sui social, il ragazzo ha risposto ad alcuni commenti che facevano riferimento alla loro relazione.

Michael Telesca è il fidanzato di Katia Buchicchio. La ragazza è stata eletta Miss Italia 2025 nella finale che si è tenuta lo scorso 15 settembre a Porto San Giorgio, nella Marche. I due sarebbero una coppia da quasi 4 anni, come mostrano diversi scatti che li ritraggono insieme sui social in occasioni importanti e nella vita di tutti i giorni. Non si hanno molte informazioni sul suo conto ma, guardando il profilo Instagram, si scopre che vive ad Anzi (Potenza), ha 20 anni e gioca a calco nella polisportiva della città.

Chi è Michael Telesca, fidanzato di Miss Italia 2025

"Lo lascerà come le altre miss", Michael Telesca risponde ai commenti sulla fidanzata

Dopo la sua elezione come Miss Italia 2025, sono diversi i commenti comparsi sotto le foto di Katia Buchicchio ma anche del suo fidanzato Michael Telesca. in particolare, un utente ha fatto riferimento alla loro storia d'amore e, parlando della ragazza, ha scritto: "Lo lascerà come hanno fatto le altre Miss". L'allusione è al fatto che alcune Miss Italia, dopo aver conquistato il titolo, abbiano cambiato vita anche da un punto di vista sentimentale. La reazione del 20enne alle parole sono state alcune faccine che ridono, come a non dare peso alle presunte illazioni.