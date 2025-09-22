Miss Italia Katia Buchicchio e il fidanzato criticati sui social: “Scrivono che ci lasceremo”, la loro risposta

Katia Bucchiccio e il fidanzato Michael Telesca sono stati criticati sui social dopo la vittoria della ragazza a Miss Italia 2025. “Scrivono che ci lasceremo”, ha raccontato la 19enne. Insieme hanno risposto alle accuse, rispedendole al mittente.

Katia Buchicchio e Michael Telesca attaccati sui social. La neo Miss Italia 2025 e il fidanzato, 21 anni, aiuto cuoco di professione, sono stati presi di mira per via della loro relazione, che dura da 4 anni. Su Instagram hanno ricevuto diversi commenti di persone che sostengono che presto si lasceranno. I due hanno risposto alle accuse.

"Ci scrivono che ci lasceremo", la risposta di Miss Italia alle critiche

Dopo l'elezione a Miss Italia, Katia Buchicchio e Michael Telesca hanno ricevuto diversi commenti negativi riguardanti la loro storia d'amore. Sotto le foto insieme diversi utenti scrivono che si lasceranno visto il titolo appena vinto dalla 19enne. "Lo lascerà come tutte le Miss", è un commento che Telesca ha ricevuto sotto una foto. Tuttavia, nello studio de La Volta Buona, la coppia ha rimandato al mittente ogni attacco, precisando come il loro amore sia più forte che mai. Tuttavia, il 21enne ha confidato a Caterina Balivo: "Ho avuto un po' di paura, nel senso buono. Non sappiamo ancora come comportarci, l'importante è essere felice e credere nell'altra persona".

Chi è Michael Telesca, fidanzato di Miss Italia 2025

Come ha raccontato nello studio de La Volta Buona, Michael Telesca ha 21 anni ed è fidanzato con Katia Buchicchio da 4. È originario della Basilicata, in particolare del paese di Anzi, così come la neo Miss Italia. Il loro è ad oggi un rapporto a distanza perché il ragazzo lavora come aiuto cuoco a Gabicce Mare, in Emilia Romagna. Si tratta, come lui stesso ha raccontato, di un'occupazione solamente estiva che quindi lo porta lontano dalla fidanzata esclusivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ad oggi il loro rapporto è più forte e solido che mai.