Matrimonio a Prima Vista Italia, la nuova edizione: chi sono i single protagonisti e quando inizia su Real Time

Mercoledì 10 settembre 2025 in prima serata su Real Time (in streaming su Discovery+) inizia una nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Sei single sono pronti a mettersi alla prova con un esperimento sociale che li porterà a trovare l’amore “alla cieca”. Ecco chi sono e cosa fanno i protagonisti.
A cura di Elisabetta Murina
Matrimonio a Prima Vista Italia riparte con una nuova edizione. Gli episodi  andranno in onda da mercoledì 10 settembre su Real Time e in streaming su Discovery+. Sei single sono pronti a mettersi alla prova un un esperimento sociale che lì porterà a trovare l'amore "alla cieca", guidati da un team di esperti come la sessuologa Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto. Dopo cinque settimane passate da marito e moglie, senza essersi mai visti prima, decideranno se rimanere sposati o separarsi per sempre. Ecco chi sono i nuovi protagonisti.

Chi sono i sei single di Matrimonio a Prima Vista Italia

Dopo un'attenta analisi fatta di interviste, test attitudinali e psicologici, il team di Matrimonio a Prima Vista Italia ha scelto i sei single che parteciperanno alla nuova edizione del programma, dal 10 settembre su Real Time. Tre le coppie in totale che si formeranno. "alla cieca" e cinque le settimane di tempo per conoscersi meglio prima di prendere una decisione finale. Ecco chi sono e cosa fanno nella vita i sei protagonisti:

Melissa Cicciari ha 28 anni, vive a Varedo (MB) ed è una estetista di professione. Cresciuta in una famiglia che l'ha sempre sostenuta nelle sue scelte, ha un ottimo rapporto con il fratello e con entrambi i genitori. Negli anni ha cambiato diversi tratti del suo aspetto fisico, arrivando ad avere oggi un buon rapporto con il suo corpo e la sua immagine, in particolare i lineamenti del viso.

Melissa Cicciari
Melissa Cicciari

Roberta Bardonaro ha 34 anni, è originaria di Caltanissetta ma vive da anni a Milano ed è una clinic manager di professione. Ha un ottimo rapporto con i suoi genitori, che considera un esempio di amore e matrimonio. Ha anche un fratello minore, che vive ancora in Sicilia. Nel tempo libero ama leggera, cucinare e stare con la sua cagnolina.

Roberta Bardonaro
Roberta Bardonaro

Roberta Murano ha 28 anni, vive a Torino ed è un addetta vendite. Ha un ottimo legame con entrambi i genitori, separati, che per hanno mantenuto un buon rapporto. Appassionata di musica, ama andare ai concerti e ascoltare vinili. Tra le sue cantanti preferite ci sono Laura Pausini e Rosalia.

Roberta Murano
Roberta Murano

Dario Del Vecchio ha 37 anni, è originario di Bari ma vive a Milano ed è un videomaker. Dopo una laurea magistrale e un master in comunicazione, lavora nella produzione di live streaming e come operatore grafico per eventi sportivi. Ha un ottimo rapporto con la madre e la sorella maggiore e nel 2016 ha perso il padre, con cui aveva un legame strettissimo. È uno sportivo e ha da sempre la passione per i motori e per il canottaggio.

Dario Del Vecchio
Dario Del Vecchio

Luca Merlo ha 36 anni, vive a Melzo (Milano) e lavora come operaio in una catena di supermercati. Si definisce dolce e romantico e ha un bellissimo rapporto con la mamma e gli amici, che considera come una seconda famiglia. Con il padre invece il legame è più complesso. Ama stare nella natura e fare passeggiate in montagna.

Luca Merlo
Luca Merlo

Matteo Conca ha 34 anni, vive a Bollate (Milano) ed è un logistic manager di professione. Ha un ottimo rapporto con la madre, le zie e la sorella minore ed è diventato ‘l'uomo di casa' dopo la morte del padre nel 2020. Da lui ha ereditato la passione per il calcio e più in generale dello sport.

Matteo Conca
Matteo Conca
Programmi TV
Programmi tv
