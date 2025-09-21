Miss Italia, Fanny Tardioli vittima di insulti razzisti: “Mi dicono di tornare al mio Paese, sono dispiaciuta”

Fanny Tardioli presa di mira sui social dopo Miss Italia 2025. La ragazza, seconda classificata in questa edizione del concorso e già eletta Miss Umbria, è stata vittima di commenti razzisti. In un lungo post Facebook ha denunciato le offese e ha voluto esporsi pubblicamente sull'accaduto: "Fossi stata più fragile, mi sarei chiusa in una camera a piangere".

Fanny Tardioli vittima di insulti razzisti: lo sfogo

Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia, è stata insultata sui social perché, secondo alcuni, non rispetta i canoni della "bellezza italiana". Sui social ha ricevuto commenti come "Tornatene al tuo paese", "Avete invaso l'Italia" o "la bionda con gli occhi azzurro cielo merita di più" e per questo ha deciso di raccontare pubblicamente la vicenda . La 24enne ha precisato di essere "delusa e dispiaciuta", soprattutto per le conseguenze che queste parole potrebbero avere su altre ragazze: "Sono dispiaciuta per quelle persone: padri e madri di famiglia, che passano le loro giornate a commentare i post con sopra foto di ragazzine (perché questo siamo) insultandole o denigrandole senza rendersi conto che dall’altra parte potrebbe esserci qualcuno che potrebbe rimanere offeso".

Fanny Tardioli difende Miss Italia Katia Buchicchio

Anche la neo eletta Miss Italia, Katia Buchicchio, è stata vittima di critiche per il suo aspetto estetico, in particolare per il fatto di portare l'apparecchio ai denti. Raggiunta da Fanpage.it dopo la vittoria, aveva spiegato di essere sicura del proprio aspetto e di non avvertire l'esigenza di omologarsi a un canone di bellezza tradizionale: "Amo il mio corpo e le sue forme".

"È una ragazzina di 18 anni che dovrebbe viversi al meglio la miglior esperienza della sua vita e voi commentate tristemente insultandola, facendola sentire sbagliata perché hanno deciso di farla vincere", ha spiegato Fanny Tardioli prendendo le difese dell'amica, ribandendo come la sua vittoria fosse più che meritata. Quanto alla sua esperienza, ha concluso: "La mia vita può solo che migliorare e di certo non è per quei quattro boomer frustrati che mi butto giù o smetto di inseguire i miei sogni. Voi invece? L’odio genera odio. Amatevi di più e per cortesia levatevi facebook perché vi siete bevuti il cervello".