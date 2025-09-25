Antonella Elia difende Fanny Tardioli insultata dopo Miss Italia: “Il razzismo è una schifezza ignobile. Siete nullità”
Nella puntata de La Volta Buona di giovedì 25 settembre è stata ospite Fanny Tardioli, finalista di Miss Italia, arrivata seconda al concorso di bellezza di quest'anno. A seguito della sua partecipazione, la ragazza umbra è stata presa di mira da alcuni utenti che sui social le hanno rivolto insulti razzisti. Nel raccontare quanto accaduto, Fanny è stata difesa da Antonella Elia che, presente in studio, ha esordito dicendo: "Io esco pazza quando sento queste cose".
Fanny Tardioli parla degli insulti ricevuti
"Ritornatene al tuo Paese" questo è quanto hanno detto più volte a Fanny Tardioli, commentandole foto pubblicate su Facebook, un insulto figlio dell'ignoranza, considerando che l'aspirante miss è italiana: "Sono nata a Spoleto, in Umbria, fino a prova contraria è Italia. Mio padre è di Campellino, umbro doc", spiega seduta nel salotto di Caterina Balivo. La conduttrice, quindi, le chiede se avesse mai dovuto subire episodi di razzismo prima della sua partecipazione a Miss Italia: "Prima del concorso non mi è mai successo di subire episodi di razzismo. Sono sempre stata una ragazza come tante". Alla domanda su come, invece, l'abbia fatta sentire leggere questi commenti, Fanny risponde facendo un'attenta riflessione:
Normale. Sono sempre cresciuta con la cosa che le opinioni che io non conosco e che non mi conoscono mi scivolano addosso. Leggere i commenti di persone adulte, che dovrebbero essere coloro che ci insegnano a non giudicare il prossimo, vedere che loro che dovrebbero essere coloro che dovrebbero insegnarci questa cosa ovviamente mi arreca un certo dispiacere.
La reazione di Antonella Elia
A difenderla prontamente, manifestando tutto il suo disappunto nei confronti di un comportamento inaccettabile, soprattutto se perpetrato ai danni di una ragazza è Antonella Elia. La showgirl, quindi, interviene dicendo, alzando anche un po' la voce:
Il razzismo è una schifezza ignobile, per dimostrare la vostra pochezza, la vostra nullità. Non siete nemmeno animali, perché gli animali hanno una loro sensibilità, voi fate schifo. Ma come si fa ad insultare una ragazza? Siete una schifezza.