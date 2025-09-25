Antonella Elia difende Fanny Tardioli insultata dopo Miss Italia: “Il razzismo è una schifezza ignobile. Siete nullità”

Nella puntata de La Volta Buona di giovedì 25 settembre è stata ospite Fanny Tardioli. La finalista di Miss Italia ha raccontato di aver ricevuto insulti razzisti dopo aver partecipato al concorso, ed è quindi intervenuta Antonella Elia che si è schierata in sua difesa.

Nella puntata de La Volta Buona di giovedì 25 settembre è stata ospite Fanny Tardioli, finalista di Miss Italia, arrivata seconda al concorso di bellezza di quest'anno. A seguito della sua partecipazione, la ragazza umbra è stata presa di mira da alcuni utenti che sui social le hanno rivolto insulti razzisti. Nel raccontare quanto accaduto, Fanny è stata difesa da Antonella Elia che, presente in studio, ha esordito dicendo: "Io esco pazza quando sento queste cose".

Fanny Tardioli parla degli insulti ricevuti

"Ritornatene al tuo Paese" questo è quanto hanno detto più volte a Fanny Tardioli, commentandole foto pubblicate su Facebook, un insulto figlio dell'ignoranza, considerando che l'aspirante miss è italiana: "Sono nata a Spoleto, in Umbria, fino a prova contraria è Italia. Mio padre è di Campellino, umbro doc", spiega seduta nel salotto di Caterina Balivo. La conduttrice, quindi, le chiede se avesse mai dovuto subire episodi di razzismo prima della sua partecipazione a Miss Italia: "Prima del concorso non mi è mai successo di subire episodi di razzismo. Sono sempre stata una ragazza come tante". Alla domanda su come, invece, l'abbia fatta sentire leggere questi commenti, Fanny risponde facendo un'attenta riflessione:

Normale. Sono sempre cresciuta con la cosa che le opinioni che io non conosco e che non mi conoscono mi scivolano addosso. Leggere i commenti di persone adulte, che dovrebbero essere coloro che ci insegnano a non giudicare il prossimo, vedere che loro che dovrebbero essere coloro che dovrebbero insegnarci questa cosa ovviamente mi arreca un certo dispiacere.

La reazione di Antonella Elia

A difenderla prontamente, manifestando tutto il suo disappunto nei confronti di un comportamento inaccettabile, soprattutto se perpetrato ai danni di una ragazza è Antonella Elia. La showgirl, quindi, interviene dicendo, alzando anche un po' la voce: