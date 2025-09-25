Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Antonella Elia difende Fanny Tardioli insultata dopo Miss Italia: “Il razzismo è una schifezza ignobile. Siete nullità”

Nella puntata de La Volta Buona di giovedì 25 settembre è stata ospite Fanny Tardioli. La finalista di Miss Italia ha raccontato di aver ricevuto insulti razzisti dopo aver partecipato al concorso, ed è quindi intervenuta Antonella Elia che si è schierata in sua difesa.
I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!
A cura di Ilaria Costabile
40 CONDIVISIONI
Immagine

Nella puntata de La Volta Buona di giovedì 25 settembre è stata ospite Fanny Tardioli, finalista di Miss Italia, arrivata seconda al concorso di bellezza di quest'anno. A seguito della sua partecipazione, la ragazza umbra è stata presa di mira da alcuni utenti che sui social le hanno rivolto insulti razzisti. Nel raccontare quanto accaduto, Fanny è stata difesa da Antonella Elia che, presente in studio, ha esordito dicendo: "Io esco pazza quando sento queste cose". 

Fanny Tardioli parla degli insulti ricevuti

"Ritornatene al tuo Paese" questo è quanto hanno detto più volte a Fanny Tardioli, commentandole foto pubblicate su Facebook, un insulto figlio dell'ignoranza, considerando che l'aspirante miss è italiana: "Sono nata a Spoleto, in Umbria, fino a prova contraria è Italia. Mio padre è di Campellino, umbro doc", spiega seduta nel salotto di Caterina Balivo. La conduttrice, quindi, le chiede se avesse mai dovuto subire episodi di razzismo prima della sua partecipazione a Miss Italia: "Prima del concorso non mi è mai successo di subire episodi di razzismo. Sono sempre stata una ragazza come tante". Alla domanda su come, invece, l'abbia fatta sentire leggere questi commenti, Fanny risponde facendo un'attenta riflessione:

Normale. Sono sempre cresciuta con la cosa che le opinioni che io non conosco e che non mi conoscono mi scivolano addosso. Leggere i commenti di persone adulte, che dovrebbero essere coloro che ci insegnano a non giudicare il prossimo, vedere che loro che dovrebbero essere coloro che dovrebbero insegnarci questa cosa ovviamente mi arreca un certo dispiacere.

La reazione di Antonella Elia

A difenderla prontamente, manifestando tutto il suo disappunto nei confronti di un comportamento inaccettabile, soprattutto se perpetrato ai danni di una ragazza è Antonella Elia. La showgirl, quindi, interviene dicendo, alzando anche un po' la voce:

Leggi anche
Fanny Tardioli sugli insulti razzisti ricevuti dopo Miss Italia: "Colpa di Vannacci e del silenzio della politica"

Il razzismo è una schifezza ignobile, per dimostrare la vostra pochezza, la vostra nullità. Non siete nemmeno animali, perché gli animali hanno una loro sensibilità, voi fate schifo. Ma come si fa ad insultare una ragazza? Siete una schifezza.

Programmi TV
40 CONDIVISIONI
Immagine
Barbara D'Urso: "A Ballando potrei raccontare la verità su uscita da Mediaset. Io a Domenica In? È il posto di Mara"
Milly Carlucci: "Ballando non si eredita, chi mi succederà sarà deciso dalla Rai"
Belen Rodriguez sarà ballerina per una notte, l'annuncio della conduttrice
Barbara d’Urso ballerà con Pasquale La Rocca: tutti gli abbinamenti dell’edizione 2025
Massimiliano Rosolino al posto di Paolo Belli: "Big Band resta, non c'è conflitto di interessi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views