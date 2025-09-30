Patrizia Mirigliani e la story preoccupante del figlio Nicola: “Esce da una storia d’amore, era su di giri”

È stata Patrizia Mirigliani a chiarire le ragioni della preoccupante Instagram story pubblicata dal figlio Nicola Pisu qualche giorno fa. Il giovane, reduce dalla fine di una relazione importante, avrebbe confessato – secondo la madre – di avere pensato che “la vita non fosse poi così bella”.

Il racconto di Patrizia Mirigliani a La volta buona

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Patrizia Mirigliani ha spiegato nel dettaglio quanto accaduto, premettendo che proprio la rottura sentimentale starebbe mettendo il figlio in una condizione di forte disagio. “Era su di giri e ha pensato che la vita non fosse poi questa cosa così bella come pensava e che forse magari era il momento di pensare di andarsene. A me si è accapponata la pelle. Il post gliel’ho fatto togliere io”, ha raccontato la patron di Miss Italia. La donna ha aggiunto di essere stata avvertita da un amico giornalista che, notata la story di Nicola, l’aveva subito chiamata per consentirle di intervenire tempestivamente. Mirigliani è quindi riuscita a contattare il figlio, temendo che potesse succedergli qualcosa di grave. Oggi, però, Nicola starebbe meglio e si starebbe impegnando per superare questo momento complicato.

Che cosa aveva scritto Nicola Pisu nella sua Instagram story

Nella story pubblicata pochi giorni fa e rimasta online solo qualche ora prima di essere rimossa, Nicola aveva scritto: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”. Un messaggio che aveva allarmato i fan, subito rimbalzato in rete. A distanza di tempo, è stata la madre a spiegare di aver convinto personalmente il figlio a cancellarlo, chiarendo le ragioni nascoste dietro quella drammatica esternazione.