Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Sostiene di essere nullatenente, mi prendo cura di nostro figlio Carlos da sola”

Nina Moric si scaglia contro Fabrizio Corona attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram. Secondo la showgirl, il suo ex compagno l'avrebbe lasciata completamente sola nella gestione del figlio Carlos, che soffre di difficoltà psicologiche e di cui sostiene di farsi carico da sola di tutte le spese.

Le parole di Nina Moric sul figlio Carlos

Da più di un anno, Nina Moric sostiene di essere "l'unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito e tutte le spese, dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all'affitto, ricadono interamente su di me", ha scritto sul suo profilo Instagram. La showgirl ha chiamato in causa Fabrizio Corona, sostenendo che non si stia comportando bene nella gestione del ragazzo: "Secondo la legge italiana e secondo qualsiasi principio di decenza entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. Eppure, in questo caso, suo padre Fabrizio Corona si dichiara "nullatenente" e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità".

Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall'immagine pubblica.

Moric ha poi concluso, spiegando cosa l'ha spinta a parlare pubblicamente di questa situazione delicata: "Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia". Al momento, l'imprenditore non ha ancora replicato alle sue parole.

La versione di Corona

Di recente, poco prima di un'altra frecciata di Moric, Fabrizio Corona aveva pubblicato un post su Instagram parlando del rapporto con i suoi figli, Carlos Maria e Thiago. "Con Carlos ho imparato a sopravvivere, con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto, non lo sarà mai. Ma sono presente, sono vero. Sono qui", aveva spiegato sui social. Aveva poi ammesso di non essere un padre perfetto, ma di essere presente per entrambi, contrariamente a quanto lascia intendere dalla sua ex.