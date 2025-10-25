Mauro Corona e la battuta su Bianca Berlinguer: “Permalosa, dovrebbe lasciarmi parlare come fa Toffanin”

Mauro Corona si è raccontato senza filtri a Verissimo, tra aneddoti personali e riflessioni sulla vita. Lo scrittore ha parlato della sua patente, che gli era stata ritirata a causa di problemi legati all’alcol. E su Berlinguer: “Se mi lasciasse parlare come ha fatto oggi con Toffanin…”.

Ospite nella puntata di Verissimo del 25 ottobre, Mauro Corona si è raccontato senza filtri tra aneddoti personali e riflessioni sulla vita. Lo scrittore ha aperto il dialogo parlando della patente, che gli era stata ritirata a causa di problemi legati all’alcol, e ha spiegato che ora gli è stata restituita solo per sei mesi. “Per l’alcol ho avuto anche processi per ubriachezza molesta, interruzione di funzione religiosa e turpiloquio in luogo sacro”, le parole.

Corona ha poi parlato del rapporto con Bianca Berlinguer, sua compagna di viaggio televisivo da anni nel talk È sempre Cartabianca. Lo scrittore ha scherzato sul carattere della giornalista, definendola “un po’ permalosa” e raccontando come spesso in studio non lo lasci parlare fino in fondo. Nonostante questo, Corona ha sottolineato che la loro complicità rende il lavoro piacevole e stimolante: “Se mi lasciasse parlare come ha fatto oggi con Toffanin…”, ha detto ridendo.

Durante l’intervista, ha ripercorso anche alcuni dei momenti più difficili della sua vita, parlando delle battaglie personali contro l’alcol, ma anche dei periodi di rabbia e delle riflessioni nate dall’esperienza di essere padre e nonno. Ha raccontato del suo ruolo nella narrativa e nella scultura, dei libri dedicati alle montagne e alla vita nel Friuli e del percorso televisivo che lo ha portato a essere una presenza fissa nei talk di Rete 4, prima a Cartabianca e poi con È sempre Cartabianca. “Con Bianchina sono anche aggressivo e imprudente, a volte non tanto educato. Lei stimola la provocazione e io non mi tiro indietro di certo”, ha aggiunto. Tra racconti di famiglia, passioni per il legno e le montagne e momenti di riflessione sulla vita e sulla morte, Corona ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di mescolare leggerezza e profondità, intrattenendo il pubblico senza rinunciare alla sincerità che lo caratterizza.