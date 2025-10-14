La rabbia di Giulia Salemi: “Basta chiedermi di Pierpaolo: sono una conduttrice, non devo raccontarvi il mio privato”

Giulia Salemi perde la pazienza durante una live. L’influencer, oggi conduttrice di un podcast, spalla di Amadeus a The Cage e madre di Kian, ha perso la pazienza con chi, durante una diretta, ha continuato a chiederle di mostrarsi in video insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. Giulia, che considera ormai superato il periodo in cui a catalizzare l’attenzione dei suoi follower era soprattutto la storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello, ha chiarito di averne abbastanza di questo tipo di narrazione e di aver preso le distanze da quella giovane donna che, all’inizio della carriera, aveva ceduto al pubblico una parte della propria vita privata pur di costruire la sua carriera.

Perché Giulia Salemi si è arrabbiata

Salemi è apparsa in live in uno dei suoi rarissimi momenti di rabbia social e, ormai determinata a chiarire una volta per tutte il suo punto di vista sulla narrazione pubblica del suo rapporto con il padre di Kian, ha chiesto a chi la segue di evitare eccessive ingerenze nella sua vita privata. “Siamo adulti, abbiamo un figlio, io conduco, lui sta seguendo la sua strada: cosa credete ne penserebbero gli addetti ai lavori se ci vedessero costantemente a raccontare la nostra storia in video? Ci siamo conosciuti al GF ma poi si diventa adulti, sarebbe ridicolo se ci mettessimo a limonare”, si è lamentata l’influencer, determinata a mettere un freno alla narrazione che vede lei e Pierpaolo protagonisti di un’eterna ship da programma tv.

Le ship social, un’arma a doppio taglio: boostano la popolarità ma rischiano di ingabbiarti nel racconto della coppia

Quello manifestato da Giulia è un problema comune a molte “coppie da reality”. La passione – in certi casi perfino ossessione – dei fan nei confronti della coppia e l’incapacità di scindere i singoli l’uno dall’altro boostano, almeno inizialmente, la popolarità, ma poi presentano il conto da pagare. Un conto rappresentato proprio da ciò che Salemi lamenta: la difficoltà di imporsi all’esterno in qualità di professionista e non più solo come metà di un duo la cui relazione ha appassionato milioni di spettatori. Giulia, oggi, lo ha chiarito: quel racconto si è esaurito, lasciando spazio a un’individualità che prescinde dalla storia d’amore. E chi li segue dovrebbe imparare a fare altrettanto.