Giulia Salemi spiega perché non mostra il figlio Kian: “In questo momento facciamo molta attenzione”

Giulia Salemi spiega in un’intervista perché ha scelto, di comune accordo con il compagno Pierpaolo Petrelli, di non mostrare sui social suo figlio Kian. Le parole dell’influencer e conduttrice: “Racconto qualcosa sporadicamente, sono molto protettiva”.

Dalla notorietà conquistata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel 2016 al successo al Grande Fratello Vip 2021, Giulia Salemi è cambiata molto negli anni, sia personalmente che professionalmente. Ora è madre del piccolo Kian e quest'esperienza la sta cambiando profondamente: soprattutto, la conduttrice e influencer sta molto più attenta a tutelare la sua vita privata e a spiegarlo è stata lei stessa. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Giulia Salemi

In una lettera inviata al settimanale Chi, Salemi ha passato in rassegna la sua carriera. Attualmente, il suo sogno resta quello di fare la conduttrice a tempo pieno, ma nel frattempo continua a lavorare come influencer. I social, però, si sa, spesso si trasformano in una ambiente ostile, quasi pericoloso. Motivo per cui ha scelto di non mostrare suo figlio: "Ora siamo più attenti a tutelare la nostra vita privata, abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio. In questo momento facciamo molta attenzione a postare il nostro bambino, è una scelta che abbiamo condiviso", ha detto, riferendosi a lei e al compagno Pierpaolo Petrelli, con cui sta insieme dal 2021 e che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Da quel momento, la loro storia d'amore è proseguita a gonfie vele.

Giulia Salemi e il compagno Pierpaolo Petrelli

Perché non mostra il figlio Kian sui social

Di Kian, dunque, si sa poco. Il bambino è ancora molto piccolo, essendo nato lo scorso gennaio, e la tutela da attuare nei suoi confronti è ancor più alta: "Io racconto sporadicamente qualcosa di lui, sono molto protettiva. Allo stesso tempo, io e Pierpaolo vogliamo andare avanti con il nostro lavoro, sostenendoci affinché nessuno debba sacrificare il proprio sogno", ha concluso Giulia sull'argomento. Adesso, è alla conduzione di The Cage sul NOVE insieme ad Amadeus, un progetto in cui intende investire tutta se stessa.